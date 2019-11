Perú empató 0-0 con Bolivia en la primera fecha del Sudamericano Sub 15 | Fuente: @Conmebol

La Selección Peruana Sub 15 no pudo con Bélgica en la segunda fecha del grupo A del Sudamericano Sub 15, que viene realizando en Luque, Paraguay. La bicolor cayó 2-1 ante los belgas.

El equipo dirigido por Edgar Texeira se vio sorprendido al minuto 20 del primer tiempo. Nolan Martens abrió el marcador a favor de Bélgica. Antes de irse al descanso, la bicolor estuvo cerca de igualar el marcador, pero el balón se fue del área.

En el segundo tiempo, la Selección Peruana Sub 15 trató por todos los medios de empatar, pero a los 56' , Abul Cámara pone el segundo para Bélgica gracias a un penal.

A los 39', Perú descontó por intermedio de Jorge Tandazo Espinoza, quien anotó de cabeza.

Perú ha sumado un punto tras empatar sin goles a Bolivia en la primera fecha del grupo A. En la siguiente jornada, miércoles 27, la rojiblanca se enfrentará a Colombia.

Perú vs. Bélgica: alineaciones del partido

Perú: Benji Quispe; Robert Alarcón, Leonardo Díaz, Quembol Guadalupe, Catriel Cabellos; Enzo Borletti, Jack Carhuallanqui, Jorge del Castillo, Mauricio Arrasco, Geraldo Quiróz, Alessandro Méndez. DT. Edgar Texeira.

Bélgica: Kjell Peersman; Gilles Degryse, Kamiel Van de Perre, Bram, Lagae, Bilal El Khannous; Raf Smekens, Mathis Servais, Thiago Paulo da Silva, Nolan Martens, Sofiane Et-Taibi, Luca Berten. DT Bob Browaeys.