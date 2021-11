18:16

Gareca: "Yo creo que los partidos hay que jugarlos. Nunca me consideré favorito en nada. Hay que sacar adelante los partidos. Todos los demás que hablan, no dejan de ser opiniones. A veces aciertan y a veces no. Tenemos la costumbre de no opinar sobre algo que no tengo precisión. No sé qué va a pasar. Hay algunos que a lo mejor predicen y aciertan. No tengo esa manía. Me gusta vivir el presente. Se viene Bolivia y quiero sacar adelante este partido, es lo único que ocupa la mente mía".