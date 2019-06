Ricardo Gareca brindó conferencia de prensa previo al Perú vs. Bolivia. | Fuente: RPP

Previo al partido contra Bolivia, el técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, habló de todo. Despejó la duda sobre si Christian Cueva arranca o no. Además, se refirió a la asociación entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero.

Sobre el Perú vs. Bolivia: "Nosotros siempre salimos con la intención de ir a buscar el partido, por lo menos de ganarlo. Esa es nuestra mentalidad. Es lo que siempre hemos hecho. De hecho, casi triplicamos en situaciones de gol a Venezuela, sin contar los dos que nos anularon. Lo que vamos a intentar, por supuesto, es tratar de seguir manteniendo una manera de jugar. Partido muy disputado, tenemos que mejorar nuestra productividad".

"El equipo lo voy a resolver mañana. Vamos a esperar un poco porque las 72 horas es justo el límite de la recuperación de los jugadores. Vamos a esperar a ver cómo se levantan y a partir de ahí veremos. Es muy parecido a lo que ustedes están viendo".

"Creo que son dos selecciones de actitud y creo que van a ser dos selecciones de búsqueda, tanto Bolivia como Perú. No sé cómo será partido en el desarrollo o en el trámite, a veces uno se imagina una cosa y sucede otra. Lo veo como que tenemos intención de buscar el partido y Bolivia también. Ambas selecciones necesitan buscar algo. Ojalá salga un buen espectáculo".

Sobre el sistema: "De sistemas no hablo, la verdad. Eso es motivo de que ustedes (periodistas) permanentemente analicen. Creo que es importante estar organizado. Es clave, pero muchas veces los técnicos colocamos bien las fichas. Es difícil que un técnico no coloque bien las fichas, pero después los jugadores se mueven y se empieza a modificar todo. Es muy difícil hablar de sistemas habiendo tantas movilidades".

Sobre lesión de Christian Cueva: "Cueva está totalmente reestablecido. Tuvo un golpe que nos obligó a sacarlo en el entretiempo, pero está con alta por orden del médico, para tenerlo en cuenta mañana. Todos los jugadores de Perú están en condiciones de arrancar el partido".

Sobre Farfán y Guerrero: "Farfán y Guerrero no tuvieron muchas posibilidades juntos de conectar, pese a que Farfán, posicionalmente, cuando Venezuela tenía la pelota, sobre todo en salida, ocupaba una posición, pero cuando Perú tenía la pelota estaba muy cerca de Guerrero. No es que jugó de extremo permanentemente. Son dos lecturas distintas: cuando Perú tiene la pelota y cuando Perú pierde la pelota".

Sobre lo que sigue en la Copa: "La última fecha definimos con Brasil. Uno nunca puede decir o dar por anticipado nada. Los partidos siempre hay que jugarlos. Lo que es necesairo para nosotros es tener buen partido y lograr el triunfo. En eso nos vamos a enfocar, como en todos los partidos. Es de suma importancia. Cada partido de estos grupos es de suma importancia, le da a uno mejores oportunidades".

Sobre el Maracaná: "Veníamos caminando y hablando de la historia que tiene este estadio. Flamengo venía de salir campeón del mundo. Yo jugaba en Boca, estaba con Maradona y vinimos a jugar un amistoso acá. Se armó una previa de Zico - Maradona. Zico es el ídolo más grande de la historia de Flamengo. En esa época se discutía que era el mejor. Había 100 mil personas esa noche. Tengo la sensación de haber jugado en este estadio y realmente es imponente. Perdimos 2-1, creo, no, me acuerdo bien. Ahora, con los asientos, hay espacio para 80 mil. Mañana, más allá de los peruanos y bolivianos que puedan venir, el marco con semejante estadio no creo que pinte el cuadro ideal para esta clase de partidos".

Sobre el VAR: "El fútbol es un deporte diferente a los demás, que tiene que ver estrictamente con jugar con los pies. Eso lo hace muy diferente a cualquier otra disciplina en la que muchas veces la tecnología es más precisa. Es de mucho contacto. Todo lo que sea para evolución, quizá con el tiempo se le irá encontrando mejores decisiones y no lo hablo porque a Perú le anulen dos goles porque en definitiva estuvieron bien (anulados). Puede ser a favor o en contra. Sí entendemos que hay una intención de mejoramiento para el espectáculo, más transparencia. Creemos que esa es la intención. Suponemos que con el tiempo irá mejorando porque ya se jugaba mucho menos tiempo por las interrumpciones, entre pelota parada, entre lo que se pone y no se pone el juego, acontecimientos que hacen demorar... cada vez va perdiendo consistencia o ritmo. Lo más importante de todo es que no le haga perder seguridad a los árbitros. Eso también tiene que ver. Irán encontrando la manera de que los árbitros y (jueces de) líneas tengan seguridad porque si no se va a esperar a que se transmita una información. No es la esencia de lo que es el fútbol, pero no estoy en contra del VAR, para sintetizar. Simplemente, creo que irá mejorando con transcurrir del tiempo".

Sobre la Selección Peruana: "Creo en el grupo. Lo que hay que tener en cuenta es que son procesos de cuatro años por delante. Nadie tiene garantizado nada. ¿Quiénes van a jugar Eliminatorias? Es difícil decirlo, porque van a haber jugadores que cada vez tienen más años, jóvenes que aparecen y se les presenta la oportunidad. Pueden suceder muchas cosas. La expectativa nuestra apunta a ser una mejor selección, queremos afianzarnos, creemos que estamos en condiciones, ampliar el universo. Cuando llegamos, había 13 jugadores en el extranjero, ahora hay más de 30. Podemos seguir corrigiendo cosas. La crítica y exigencia son permanentes. Esa duda que había al comienzo como entrenadores, hoy ya tenemos experiencia".

"Hay muchachos que presentaron inconvenientes y les tenemos que dar el tiempo para que se pongan bien. Hay otros que vienen con mayor continuidad. Queremos que se pongan de la mejor manera a lo que es esta exigencia. Es un trabajo en conjunto. No solamente la información física, médica, sino técnica que nosotros observamos, es lo que hace la inclusión de un jugador. Por ahí hay intención de poner a un jugador, pero en las conversaciones que tenemos, que tienen que ver con un todo, no reúne para la exigencia. André Carrillo viene de un problema que lo alejó dos meses. Le costó bastante la recuperación. Hay otros muchachos que queremos observar y están realmente muy bien, por lo que observamos. Hay que demostrarlo dentro del campo, lógicamente".

Luis Abram:

"Creo que hicimos un buen trabajo. Nos tocó un arquero difícil. Carlos Zambrano tiene trayectoria importante, es un gran jugador y estoy para aprender mucho de él. Marcelo Martins es un arma peligrosa que tiene Bolivia. A quien le toque jugar, deberá tratar de anularlo. Todos sabemos que el Maracaná es un estadio con mucha historia. Esperamos que sea un gran partido, un gran espectáculo para todos. Esperamos tener un buen resultado. Sabemos que ante Bolivia será partido durísimo, complicado. Se va a definir por detalles y tenemos que estar concentrados para sacar tres puntos".