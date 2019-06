Perú vs. Perú choca este martes en Maracaná en Río de Janeiro | Fuente: RPP Noticias

No vale perder. Perú vs. Bolivia se enfrentan este martes, 18 de junio, en el estadio Maracaná, por la segunda fecha del grupo A de la Copa América 2019. La cita es a las 4:30 p.m. (hora peruana/5:30 p.m. hora boliviana). Lo puedes seguir ONLINE por RPP Noticias. La transmisión de TV estará a cargo de DirecTV y América TV.

Un traspié en el estadio Maracaná será para Bolivia anticipar la partida de la Copa América y para Perú quedar condenado a jugarse la permanencia en un partido final contra Brasil, el líder del Grupo A que nadie parece dispuesto a destronar pero que todos quieren acompañar a cuartos de final.



Cambiar lo mostrado en el debut es la consigna común a los seleccionadores Eduardo Villegas y Ricardo Gareca.



Bolivia, no es la cenicienta

Además de componer su defensa, los pupilos del boliviano Villegas deben exhibir todas sus cartas en ataque. Para Gareca el desafío ha pasado por afinar la puntería de los suyos, que no pudieron vulnerar la defensa de Perú en el estreno del sábado pasado.



La plantilla de Bolivia, víctima de los brasileños en el partido inaugural que terminó con un 3-0, ha llegado a Río de Janeiro con un discurso contestatario: sus jugadores quieren demostrar que no son la Cenicienta del torneo.



"Siempre dicen que con Bolivia son tres puntos fáciles y es momento de mostrar que no es así y una bonita oportunidad es contra Perú", declaró el ariete Leonardo Vaca.



"Pienso que nos tratan como la cenicienta, como los peores del torneo y vamos a demostrar lo contrario", anunció el centrocampista Fernando Saucedo.



Sueña avanzar

La misión, si bien no es imposible, exigirá lo mejor de su fútbol pues, además del rival de este martes, la historia indica que la Verde acumula seis derrotas seguidas en torneos de Copa América, con 18 goles en contra y apenas 3 a favor.



Avanzar a los cuartos de final, sea por la vía de los dos mejores de los tres grupos, o remolcado como uno de los dos terceros con mejor nota, requiere al menos sumar 4 de los 9 puntos posibles.



De los 6 enteros que restan por jugar, el presupuesto mínimo de la Verde se alcanzaría con una victoria y un empate.

Perú quiere sumar



Perú, que igualó sin goles con Venezuela en el debut, urge sumar de a tres a expensas de Bolivia, para tener el margen de pérdida total al chocar con Brasil en el cierre del grupo, el 22 de junio en Sao Paulo.



La defensa no parece ofrecer muchos problemas pues ya son tres los partidos jugados sin encajar goles en Copa América, la mejor racha en toda su historia.



Bolivia vs. Perú: alineaciones probables

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquin, Adrián Jusino, Marvin Bejarano; Leonel Justiniano, Fernando Saucedo o Diego Wayar, Raúl Castro o Ramiro Vaca, Alejandro Chumacero; Erwin Saavedra o Leonardo Vaca y Marcelo Moreno Martins. DT: Eduardo Villegas.



Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram, Miguel Trauco; Jefferson Farfán, Renato Tapia, Yoshimar Yotún o Andy Polo, Christian Cueva o Edison Flores; Christofer Gonzáles y Paolo Guerrero. DT. Ricardo Gareca.



Árbitro: el ecuatoriano Roddy Zambrano será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Christian Lezcano y Byron Romero.



Estadio: Maracaná, de Río de Janeiro.