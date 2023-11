La vez que Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula jugaron juntos en la Selección Peruana

Juan Reynoso tendrá que resolver algunas dudas en las últimas horas para definir el once titular de la Selección Peruana. Este miércoles no descartó colocar a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula como dupla ofensiva para el duelo frente a Bolivia, correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Perú necesita un buen resultado en el Estadio Hernando Siles de La Paz. Por ello, el DT Reynoso podría colocar desde el arranque a Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. ¿Ya jugaron juntos?

Y es que no sería la primera vez que ambos futbolistas jueguen juntos defendiendo a Perú. En las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, la bicolor perdió 3-0 ante Colombia en Lima. En ese duelo arrancó el actual atacante de LDU de Ecuador y en el segundo tiempo ingresó 'Lapagol', quien no pudo cambiar la historia del compromiso. Sucedió el 3 de junio del 2021.

Hay que indicar que la única vez que Guerrero y Lapadula jugaron juntos desde el arranque, Perú perdió 4-1 ante Japón en el amistoso desarrollado el 20 de junio en Osaka. En el entretiempo fue reemplazado el 'Depredador'.

Perú en la tabla

La Selección Peruana lleva un punto y se ubica en el noveno puesto de las Eliminatorias Sudamericanas. En las dos primeras fechas dobles, empató ante Paraguay; mientras que sufrió derrotas ante Brasil, Chile y Argentina.

Lapadula se mostró contento por jugar con Guerrero

Pese a la entonces derrota ante Japón, Gianluca Lapadula dio a conocer su impresión sobre el primer partido que jugó con Paolo Guerrero en la Selección Peruana.

"Sí, siempre dije que me llevo bien con todos en la selección. Fue la primera vez que jugué con Paolo (Guerrero) y me sentí muy cómodo. En el segundo tiempo, jugando de una manera diferente, me sentí cómodo. Creo que fue el partido en el que me sentí más cómodo", señaló a los medios el 20 de junio pasado.

Hay que indicar que Juan Reynoso realizó siete variantes para enfrentar a Japón a diferencia del once que venció 1-0 a Corea del Sur.

