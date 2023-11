Gianluca Lapadula: "La única manera de borrar el partido ante Australia es clasificar al Mundial"

La Selección Peruana contará con la presencia de Gianluca Lapadula en las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias Sudamericanas después de perderse por lesión los duelos ante Paraguay, Brasil, Chile y Argentina.

"Yo también tengo muchas expectativas, el año pasado contra el Parma se rompió el tobillo derecho y tuve que aguantar y aguanté hasta el final y en este verano decidimos operarme y salió todo muy bien. Yo me siento muy bien y tengo que seguir así. Me operé el 27 de julio y volví con el equipo el 20 de octubre", señaló el jugador de Cagliari de Italia.

"Extraño mucho a Perú, a la selección, a mis compañeros y es una lástima que me he perdido los primeros 4 partidos", agregó a Depor.

Lapadula asegura que Perú debe conseguir buenos resultados en los duelos ante Bolivia, en La Paz, y contra Venezuela en Lima, respectivamente.

"No pude ver los partidos porque aquí era muy tarde pero creo que tenemos todo para recuperar los puntos, sobre todo en esta fecha, hay que creerlo. Todos los partidos de clasificatorias son muy importantes pero este momento es mucho más importante, no voy a pensar en los equipos rivales, sino solo en superar este difícil momento", aseguró.

Sobre el Perú versus Australia

Lapadula cree que solo clasificar al Mundial 2026 es la única manera que se olvide la derrota ante Australia en el repechaje de Qatar 2022.

"Sigue conmigo, es algo que no voy a olvidar por la decepción que me dio pero también es algo que me empuja mucho, me ayuda mucho a sacar algo más de mí mismo, sigue conmigo. La única manera de borrar ese partido es clasificar al Mundial", concluyó.





Perú en las Eliminatorias Sudamericanas:

Fecha 5:

Colombia - Brasil (16 /11/23)

Venezuela - Ecuador (16 /11/23)

Bolivia - Perú (16 /11/23)

Argentina - Uruguay (16 /11/23)

Chile - Paraguay (16 /11/23)

Fecha 6:

Uruguay - Bolivia (21 /11/23)

Perú - Venezuela (21 /11/23)

Brasil - Argentina (21 /11/23)

Paraguay - Colombia (21 /11/23)

Ecuador - Chile (21 /11/23)

