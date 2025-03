No lo descarta: Paolo Guerrero y la respuesta sobre su posible convocatoria a la Selección Peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Después de la derrota 0-1 de Perú ante Argentina en Buenos Aires, en noviembre pasado; Paolo Guerrero dejó entrever que era su último partido con la ‘Bicolor’. "Es posible, es posible que sí ", dijo en aquella jornada.

Sin embargo, las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias al Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina y Paolo Guerrero está en el bombo para integrar nuevamente la convocatoria de la Selección Peruana. Justamente, tras el 2-0 sobre Ayacucho FC con Alianza Lima, el delantero declaró sobre su posible vuelta al 'equipo de todos'.

"Eso es un tema que ya dije. Me manifesté al respecto y he tenido una conversación con Óscar Ibáñez (DT interino). Es un tema que se lo dejo a él. Él me dijo que contaba conmigo", indicó Guerrero a L1 Max.

La palabra de Paolo Guerrero por la Selección Peruana

El delantero indicó que, si es tomado en cuenta en la lista que se publicará este domingo, no tendrá problemas en vestir nuevamente la camiseta de la blanquirroja.

"Siempre he sido muy sincero con esto. Voy a estar cuando mi selección y mi patria me necesite. Eso lo dije la otra vez, dentro de la labor que me toque. Si me llaman a la guerra, también tendré que ir", dijo.

De otro lado, Paolo Guerrero se manifestó luego que marcara un gol en la victoria 2-0 de Alianza Lima sobre Ayacucho FC. El triunfo hizo que los íntimos trepen a la cima del Apertura.

"Lo más importante es el triunfo. Quizás pudimos haber finalizado mejor las jugadas, pero lo más importante es el triunfo. Hacer goles y tengo un objetivo, espero cumplirlo a fin de temporada. Un delantero vive del gol y hay que estar ahí siempre. Estoy feliz por los goles", añadió el 'Depredador'.

El nuevo gol de Paolo Guerrero

La anotación de Paolo Guerrero ante Ayacucho, su tercera en lo que va de temporada, llegó gracias a un penal por una mano clara en el área rival de parte de Jonathan Bilbao. No obstante, hubo suspenso en el Estadio Alejandro Villanueva.

Resulta que, al árbitro principal, Julio Quiroz, le avisaron desde el VAR para que revise la jugada, que no fue cobrada en un inicio.

