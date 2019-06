Ricardo Gareca cómo le fue en el Estadio Maracaná cuando era jugador. | Fuente: Composición

Ricardo Gareca habló en conferencia de prensa previo al partido entre Perú vs. Bolivia. El estratega visitará el Estadio Maracaná con la blanquirroja, sin embargo, recordó su paso por el mítico estadio cuando era jugador de fútbol.

El 'Tigre' hizo referencia al partido por Copa Libertadores donde se enfrentaron Flamengo y Boca Juniors en 1991. En aquella ocasión, Gareca era jugador xeneize.

"Veníamos caminando y hablando de la historia que tiene este estadio. Flamengo venía de salir campeón del mundo. Yo jugaba en Boca, estaba con Maradona y vinimos a jugar un amistoso acá. Se armó una previa de Zico - Maradona. Zico es el ídolo más grande de la historia de Flamengo. En esa epoca se discutía que era el mejor", dijo Ricardo Gareca.

Asimismo, recordó cómo fue el ambiente que se vivió en aquella noche, donde el equipo argentino cayó por 2-1 ante Zico y compañía.

"Había 100 mil personas esa noche. Tengo la sensación de haber jugado en este estadio y realmente es imponente. Perdimos 2-1, creo, no, me acuerdo bien. Ahora, con los asientos, hay espacio para 80 mil. Mañana, más allá de los peruanos y bolivianos que puedan venir, el marco con semejante estadio no creo que pinte el cuadro ideal para esta clase de partidos", agregó el director técnico de la Selección Peruana.

Perú y Bolivia se enfrentarán este martes 18 de junio en el Estadio Maracaná a las 4:30 p.m. (hora peruana). Todos los jugadores de la Selección Peruana se encuentran recuperados y habilitados para disputar el encuentro.