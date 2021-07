Perú vs. Brasil: ¿cuáles son las opciones para reemplazar a André Carrillo? | Fuente: Selección Peruana

Fue, tal vez, su mejor presentación con la Selección Peruana. Movimientos sin rigidez de estructura sobre todo el campo, rompiendo por la banda que tiene su nombre hace ya unos años y fortaleciendo en esta Copa América las diagonales para evitar las referencias rivales, lo que le permite involucrarse con la creación del juego.

Más allá de lo que apunten las estadísticas, André Carrillo participó directamente en los tres goles que Perú le anotó a Paraguay, pero el desafortunado pisotón a Alberto Espínola provocó que se ganase la segunda amarilla del partido, lo que Ricardo Gareca ya comprendía qué significaba ello: perdía a su elemento ofensivo más desequilibrante.

André Carrillo no jugará las semifinales de la Copa América 2021 ante Brasil y obligatoriamente se moverá el once ‘bicolor’. El atacante de Al-Hilal arrancó todos los partidos, con el sector derecho como referencia inicial, pero siendo una de las piezas de cambios tácticos puestos en escena por Gareca en la competencia, como cuando pasó a atacar por el centro con Gianluca Lapadula y provocó efecto favorable en los duelos con Colombia, Ecuador y Venezuela.

Wilder Cartagena ha jugado 36 minutos en la Copa América 2021 | Fuente: Selección Peruana

¿Hombre por hombre ante Brasil?

No modificar la estructura y solo pensar en alguien que tome el lugar de Carrillo no sería la opción a la vista. Este plantel no cuenta con un sustituto con características similares al ‘18’. Christian Cueva, Sergio Peña, Raziel García o Jhilmar Lora no ofrecen principalmente el mismo recorrido y capacidad para el 1vs1.

Decantarse por Cueva, por ejemplo, dejaría un espacio a cubrir en el costado izquierdo, que llevaría a Marcos López posicionarse ahí. Sus fortalezas defensivas se evidenciaron en el torneo, aunque para atacar responde en esencia al desborde por velocidad y no tanto al juego en corto.

Ser Sergio Peña el elegido a ir a la derecha, llevaría a pensar en Wilder Cartagena para ser el tercer centrocampista. Por ser Brasil y lo que exige con su manejo de balón, tener oxígeno con Cartagena en la medular es una opción muy viable. Ha jugado apenas 36 minutos en 3 partidos, físicamente está entero, a diferencia de Renato Tapia y Yoshimar Yotún, quienes apenas estuvieron fuera por 17 y 16 minutos, respectivamente.

Alexander Callens entrenó con normalidad a dos días del Perú vs. Brasil | Fuente: Selección Peruana

Perú vs. Brasil: ¿cambio de sistema?

Antes de iniciar la Copa América, ya Ricardo Gareca consideraba cambiar su sistema de juego. En el torneo se ha visto a la Selección Peruana con Renato Tapia fijado por delante de la línea de defensores y detrás del cuarteto de mediocampo para relevar. Esto permitió distribuir la presión sobre el rival ante la salida con Yotún o Peña a distintas alturas.

Pero estaba en estudio pasar a jugar con tres zagueros centrales, laterales-volantes que puedan variar su disposición según la exigencia del rival. Brasil es una selección que, además de romper por bandas con sus laterales, progresa mucho en el sector central del juego. Neymar parte desde la izquierda, aunque su influencia específica está en el centro, donde cuenta con el apoyo de Fred y recogiéndose Roberto Firmino, experto para arrastrar marcas en el Liverpool.

Cuando no funciona el plan, Tité insiste renovando nombres. Lucas Paquetá ingresó ante Chile y encontró el camino precisamente por esa vía.

Viéndolo desde el aspecto defensivo, tendría sentido sumar a un jugador más en la última línea y no obligar a Tapia retroceder tanto para no ser superados por número. En la Copa América los zagueros de Perú han tenido un correcto desempeño. Christian Ramos es fijo, Alexander Callens creció, pero utilizarlo depende de su evolución. Anderson Santamaría, Miguel Araujo y Luis Abram son las alternativas, todos ellos tienen minutos en la competencia.





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.