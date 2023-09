Selección Peruana reconoció el Estadio Nacional previo al duelo ante Brasil

A dos días del encuentro ante Brasil, la Selección Peruana reconoció el estado del campo del Estadio Nacional. La bicolor busca un buen resultado en este compromiso correspondiente a la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

La práctica de Perú se realizó en privado y la novedad fue la presencia de Nilson Loyola, que fue convocado tras la salida por lesión de Christofer Gonzales. También se hizo presente Alexander Callens, que trabaja para ser tomado en cuenta para enfrentar a la 'Canarinha'.

Como se sabe, el flamante jugador del AEK Atenas no fue considerado por molestias físicas para el choque ante Paraguay en Ciudad del Este y ahora podría enfrentar a Neymar y compañía.

Asimismo, aún no se ha confirmado el once de la bicolor, pero de no mediar inconvenientes se mantendrán en sus posiciones Pedro Gallese, Renato Tapia, Yoshimar Yotún y Paolo Guerrero, que estuvo cerca de anotar el gol del triunfo.

Brasil entrenó en Matute

La Selección de Brasil entrenó este domingo en el estadio de Alianza Lima, club que tuvo el detalle de diseñar camisetas personalizadas con los nombres de los jugadores del combinado dirigido por Fernando Diniz.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Brasil?

Perú vs. Brasil chocarán en duelo vibrante el martes 12 de setiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. El encuentro entre ambas selecciones está pactado para las 9:00 p.m. (hora peruana) y se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Lima.

¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Perú vs. Brasil vía TV?

El amistoso EN DIRECTO será transmitido en radio a través de los 89.7 FM, 730 AM de RPP Noticias y también mediante Audioplayer. Por TV se podrá ver en Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703), América TV y ATV. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Raúl Ruidíaz es una opción en ofensiva de Perú. | Fuente: Selección Peruana

Miguel Trauco en acción. | Fuente: Selección Peruana

