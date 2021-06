Marcos López | Fuente: FPF

Este jueves la Selección Peruana se medirá ante Brasil por la Copa América y, previo al encuentro, el lateral izquierdo de la 'blanquirroja', Marcos López, conversó con RPP Noticias sobre el equipo llegando del triunfo ante Ecuador en Quito.

"Estoy feliz por el momento que paso aquí con el equipo. Creo que el equipo fue el protagonista en Quito y aporté mi granito de arena para eso. La altura y el calor, quieras o no, lo sufres y Ecuador venía en un buen momento", indicó López en diálogo con Fútbol Como Cancha de RPP Noticias.

En tanto al torneo sudamericano, agregó: "Ahora queda seguir trabajando para la Copa América. Nadie nos regala nada y tratamos de ser once soldados dentro del campo para defender el país. Este grupo se caracteriza pro tener alegría y chacota, venir de un triunfo siempre te va a marcar ese camino diferente. Ahora nos queda pensar en la Copa América y es una nueva historia".

Sobre la dificultad que implica enfrentar a Brasil, actual líder de las Eliminatorias, López agregó: "Debemos ser inteligentes para tener la pelota, Brasil se caracteriza por la posesión de balón, trataremos de hacerle daño. Si logramos robar la pelota, debemos hacernos fuerte con eso. Tenemos las herramientas y jugadores para hacerlo".

Respaldo del 'Tigre':

Por último, López habló de su relación con entrenador de la 'blanquirroja': "El profesor Ricardo Gareca siempre me trata de dar confianza, más allá de que pueda fallar o no. Me da confianza y creo que eso es fundamental para que cualquier jugador se pueda desarrollar bien dentro del campo".

