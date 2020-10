André Carrillo anotó un doblete ante Paraguay en el inicio de las Eliminatorias | Fuente: EFE | Fotógrafo: Nathalia Aguilar

André Carrillo fue la gran figura de la Selección Peruana en su debut en las Eliminatorias Qatar 2022, donde fue el autor de los dos goles con el que se empató 2-2 con Paraguay en el estadio Defensores del Chaco. En los primeros partidos de visita de Perú en este torneo, no se sumaba un punto desde el proceso hacia Corea y Japón 2002, cuando se igualó con Chile en Santiago.

La 'Culebra' anotó un doblete por primera vez vistiendo la 'bicolor' y llegó a los ocho tantos en el seleccionado. Pese a que las anotaciones no fueron una de sus principales características en los últimos años, a nivel de menores era una situación totalmente distinta, según contó su padre.



"Es algo extraño. Él en menores era el goleador del equipo. Cuando estaba en Alianza, el engreído era Diago Portugal. Entonces invitaron al profesor Miguel Ángel Arrué que estaba de entrenador del primer equipo. Jugaban Alianza y Cristal y fue a ver a Diago. ¿Qué pasó? Ganó Alianza 3-0 y los tres goles los hizo André. Hacía goles a montón. No sé dónde están los goles. He conversado con él y trabaja en eso, me dice que en Europa no es fácil convertir", contó Alex Carrillo en 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias.

Para el próximo choque de las Eliminatorias contra Brasil, André apunta a mantenerse en el once titular, dada su actual rendimiento, el que está respaldado por la continuidad con la que goza en el Al Hilal, donde se consagró campeón de Arabia.

"Las personas creen que es fácil jugar en Arabia. Para mí el Al Hilal es el Barcelona de Asia, para que vean el nivel. En un partido allá, hay como 70 mil personas. Cuando juegan con los punteros o el último. El fútbol es súper competitivo", dijo Alex Carrillo.