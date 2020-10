Ricardo Gareca habló de Carlos Zambrano. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se refirió a la expulsión del central Carlos Zambrano, que dejó con un hombre menos a la bicolor en el duelo ante Brasil por la fecha 2 de las Eliminatorias Sudamericanas.

“Esas son cosas que son evitables, que es algo que debemos solucionar porque en este nivel de selección jugar con un hombre menos es complicado sostenerlo", señaló Gareca en conferencia de prensa.

"Entonces nosotros estando once contra once podíamos empatar el partido, después se nos hizo más cuesta arriba el partido y también los goles... Porque en esta Eliminatoria se cuenta todo, goles a favor, goles en contra y la diferencia de goles. Debemos tener calma, necesito un equipo con calma. Iremos viendo para que no se repitan estos acontecimientos", agregó.

Carlos Zambrano fue expulsado luego de un codazo en la cara al delantero Ricarlison, que en principio fue tarjeta amarilla, pero luego de la intervención del VAR acabó con la tarejata roja para el jugador de Boca Juniors.

"Creo que hubo situaciones que por ahí resolvimos mal nosotros. No vi en el juego que hubiera una superioridad (de Brasil)", agregó Gareca sobre el trámite del partido.

Gareca también se mostró preocupado por los seis goles que recibió la Selección Peruana en la primera fecha doble de las Eliminatorias.

"Hemos recibido muchos goles, hay que revisar el balón parado. Tenemos que mejorar y bastante. Ajustando algunas cosas, podemos encontrar el camino del triunfo", concluyó.