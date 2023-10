Atención, Perú: Arturo Vidal rompió su silencio y envió un mensaje de apoyo a Chile

Arturo Vidal es el referente de la Selección de Chile, pero en esta ocasión no podrá vestir la camiseta de su selección al encontrarse en plena etapa de recuperación. El experimentado volante de 36 años se operó de la rodilla y por ese motivo no podrá enfrentar a la Selección Peruana, aunque este no es impedimento para que muestre su apoyo.

A través de sus redes sociales, el volante de Athletico Paranaense apostó por la victoria de la 'Roja'. "Vamos Chile carajo, hoy es!! Todos juntos somos más fuertes!!! Vamos por esos 3 puntos", indicó.

Vidal se lesionó en el duelo ante Colombia en Santiago y se espera su vuelta a las Eliminatorias para las fechas 7 y 8 que se disputarán en septiembre del 2024.

El exjugador de Barcelona ya conoce qué es ser el 'verdugo' de Perú. Anotó por partida doble en el último choque en Santiago entre ambas selecciones.

¿Cómo será el once de Chile?

Así sería el once que alineará el entrenador Eduardo Berizzo: Brayan Cortés, Matías Catalán, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría, Charles Aránguiz, Diego Valdés; Alexis Sánchez y Ben Brereton.

¿Quién será el árbitro del choque?

La Selección Peruana buscará sumar buenos resultados de cara a la fecha 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Al respecto, las ternas arbitrales para los duelos ante Chile y Argentina.

Ante Chile en Santiago, el colombiano Wilmar Roldán será el encargado de dirigir el compromiso de la bicolor. Mientras que Alexander Guzmán y Dionisio Ruiz serán los jueces asistentes. En el caso del VAR, estará a cargo de Jhon Perdomo.

