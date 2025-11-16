Últimas Noticias
Perú vs. Chile en vivo: ¿qué canales TV transmiten el amistoso FIFA 2025 en Sochi?

Selección Peruana en amistoos internacional. | Fuente: Selección Peruana
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Perú medirá fuerzas ante Chile en el tercer partido de Manuel Barreto como entrenador interino.

La Selección Peruana terminará su gira por Rusia cuando enfrente a Chile en una nueva edición del Clásico del Pacífico en Sochi. Esta será una especie de revancha ya que 'La Roja' venció 2-1 a la bicolor como local en el último amistoso.

En el tercer partido con Manuel Barreto en el banquillo se espera que la bicolor mejore su rendimiento tras el empate ante Rusia, que justamente perdió 2-0 ante Chile el último sábado.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso en fecha FIFA?

El partido de Perú contra el cuadro de Chile está programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile en vivo en Sudamérica?

El partido Perú vs. Chile será transmitido EN VIVO para Perú por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO. En Chile, el 'Clásico del Pacífico va mediante ChileVisión, ESPN y Disney+.

¿Cómo ver el Perú vs Chile online?

Para poder ver el partido de Perú vs Chile EN VIVO ONLINE GRATIS, por el amistoso internacional de la fecha FIFA de noviembre, tendrás que sintonizar canales en Chile como Zapping Sports y Disney Plus.

Perú vs Chile: alineaciones posibles 

Perú: Diego Romero; Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Castillo, Jairo Concha; Kevin Quevedo, Piero Quispe, Maxloren Castro; y Alex Valera.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamin Kuscevic, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

Perú vs Chile: últimos resultados

  • 10/10/2025 | Chile 2-1 Perú – Amistoso FIFA
  • 15/10/2024 | Perú 0-0 Chile – Eliminatorias 2026
  • 21/06/2024 | Perú 0-0 Chile – Copa América 2024
  • 12/10/2023 | Chile 2-0 Perú – Eliminatorias 2026
  • 07/10/2021 | Perú 2-0 Chile – Eliminatorias 2022
  • 13/11/2020 | Chile 2-0 Perú – Eliminatorias 2022

Selección Peruana Selección de Chile Manuel Barreto FPF

