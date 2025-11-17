Perú vs Chile EN VIVO: se enfrentan en Sochi en encuentro amistoso por fecha FIFA

Perú vs Chile EN VIVO: se enfrentan este martes 18 de noviembre en amistoso internacional por fecha FIFA. El encuentro se disputará en el Estadio Olímpico Fisht de la ciudad de Sochi, desde las 12:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV (4 y 704 HD), ATV (9 y 709 HD), Chilevisión, ESPN y Disney+. También podrás escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Adicionalmente, el minuto a minuto lo podrás seguir por RPP.pe.

Perú vs Chile: altas y bajas de la ‘Bicolor para el amistoso por la fecha FIFA 2025



La Selección Peruana contará con todos sus jugadores para el duelo ante Chile. La Roja, en tanto, no cotará con Francisco Sierralta, quien sufrió una lesión previo al partido con Rusia.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



El partido Perú vs Chile se disputará el martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Perú vs Chile en vivo por el amistoso por fecha FIFA 2025?



En Perú , el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m.

, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m. En Chile , el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.



, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m. En Rusia (Sochi), el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 8:00 p.m.



(Sochi), el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Perú vs. Chile comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Perú vs. Chile comienza a la 1:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 2:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Perú vs. Chile comienza a la 1:00 p.m.

En España, el partido entre Perú vs. Chile comienza a las 6:00 p.m.

¿Qué canales TV transmiten el Perú vs Chile en vivo?



En Perú, el partido Perú vs. Chile será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (3 y 703 HD), América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO. En Chile, el 'Clásico del Pacífico va mediante ChileVisión, ESPN y Disney+. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

Perú vs Chile: alineaciones posibles



Perú: Diego Romero; Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Jesús Castillo, Jairo Concha; Kevin Quevedo, Piero Quispe, Maxloren Castro; y Alex Valera.

Chile: Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Benjamin Kuscevic, Gabriel Suazo, Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Javier Altamirano, Darío Osorio y Gonzalo Tapia.

