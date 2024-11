Oblitas dice que Gobierno negó las garantías para que el partido Perú-Chile se juegue en el Estadio Nacional

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mostró su molestia debido que las autoridades del país no brindan las garantías para que en el Estadio Nacional sea dispute el Perú vs Chile, debido al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

"Faltando una semana para el partido las autoridades del Gobierno nos dicen que no dan garantía para jugar en el Estadio Nacional sino en el Monumental lo cual nos ha agarrado de sorpresa a todos y no entiendo nada", señaló Oblitas que se encuentra preocupado por la localía de la bicolor a ocho días el choque ante Chile por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas.

"Ojalá que pueden recapacitar porque todavía tenemos tiempo, ojalá que puedan reaccionar ante un pedido de todos nosotros que estamos con la selección, sabemos que el Nacional es la Casa de la Selección", agregó en conferencia en la Videna.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis

Oblitas indicó también que no entiende por qué no se confía en la Policía Nacional y recordó que en la anterior APEC sí se disputó un partido de Eliminatorias.

"Y si dan garantías en el Monumental no entiendo por qué no lo dan en el Nacional. Sé que el miedo paraliza por todo lo que está pasando en el país, pero en este caso deben reflexionar y recordar que hace algunos años atrás en el anterior APEC se jugó un partido de las Eliminatorias y no pasó absolutamente nada", puntualizó.

"Es el pedido del cuerpo técnico, de los jugadores de la selección y de la hinchada que considera al Nacional como su casa", concluyó.

Fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (hora peruana)

14 de noviembre

Venezuela vs Brasil - 4:00 p.m.

Paraguay vs Argentina - 6:30 p.m.

Ecuador vs. Bolivia - 7:00 p.m

15 de noviembre

Uruguay vs Colombia- 7:00 p.m.

Perú vs. Chile - 8:30 p.m.