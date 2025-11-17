"Fue muy bonito": antes de jugar contra Chile, Gallese y Araujo recordaron el triunfo ante Australia en Sochi [VIDEO]

Pedro Gallese y Miguel Araujo se emocionaron tras recordar el triunfo de la Selección Peruana frente a Australia en Sochi (Rusia), válido por la tercera jornada del Grupo C del Mundial Rusia 2018.

El compromiso se jugó en el Stadion Fisht, que en su mayoría contó con la hinchada peruana, que ese 26 de junio del 2018 volvió a celebrar con la victoria tras goles de André Carrillo y Paolo Guerrero.

"Fue muy bonito, es un recuerdo que llenan de sentimiento a uno. Ahora mañana vamos a jugar y se viene todo el partido que jugamos acá en el Mundial", señaló Gallese a la prensa de la Seelcción Peruana.

Por su parte, Miguel Araujo también destacó el triunfo de la bicolor y además llenó de elogios a la hinchada bicolor.

"Estaba lindo hermano, estaba lleno. Parecía que nos estaban gritando el himno y salió la mejor hinchada del mundo. Siempre los peruanos dejando huella", culminó.

Perú, con Manuel Barreto como técnico interino, chocará ante Chile en una edición del 'Clásico del Pacífico' en tierras rusas.

La Selección Peruana volverá a jugar en Sochi. | Fuente: Selección Peruana

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Chile en vivo por amistoso en fecha FIFA?



El partido de Perú contra el cuadro de Chile está programado para el martes 18 de noviembre en el Estadio Olímpico Fisht, en Sochi (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 45 000 espectadores, aproximadamente.

¿Qué canal transmite el Perú vs Chile en vivo en Sudamérica?

El partido Perú vs. Chile será transmitido EN VIVO para Perú por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO. En Chile, el 'Clásico del Pacífico va mediante ChileVisión, ESPN y Disney+.