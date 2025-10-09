Últimas Noticias
Miguel Araujo: "Contra Chile no hay amistosos y más en el momento en el que estamos"

Miguel Araujo aseguró que contra Chile
Miguel Araujo aseguró que contra Chile "no hay amistosos" | Fuente: Instagram
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Al ser consultado sobre los nuevos jugadores convocados a la Selección Peruana, Miguel Araujo indicó que ellos deben llevar "pasión, humildad, ganas y sacrificio".

Con Chile no hay amistosos. Miguel Araujo, defensa de la Selección Peruana, indicó que el cotejo ante La Roja servirá para recomponerse anímicamente del momento que vienen atravesando. 

"Un partido amistoso en sí, pero es contra Chile. Sabes que contra Chile no hay amistosos y más en el momento en el que estamos", indicó en un primer momento.

"Creo que necesitamos ganar, darnos una alegría, dar un buen fútbol para poder estar anímicamente bien, recuperarnos de esta etapa”, complementó.

Miguel Araujo sobre los nuevos jugadores en la Bicolor

En tanto, al ser consultado sobre los nuevos jugadores convocados a la Selección Peruana, indicó que ellos deben llevar "pasión, humildad, ganas y sacrificio". 

“Ellos creo que deben de traer eso, la pasión, la humildad, las ganas, el sacrificio. Todos esos componentes hacen que una selección se arme un equipo, un equipo se arme una familia y la verdad eso es lo que tratamos de hacer los más grandes", indicó en un primer momento.

"Creo que nosotros hemos sido chicos en algún momento y los más grandes nos han recibido de buena manera, nos han hecho sentir como familia y nosotros estamos haciendo lo mismo. Ellos son nuevos, pero la selección está abierta para todos”, finalizó.

