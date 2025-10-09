Atenea Open 2025: equipos, partidos, fechas y horarios del cuadrangular amistoso con Universitario

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El vóley se empieza a vivir en nuestro país. Del 10 al 12 de octubre, se disputará el Atenea Open 2025, torneo de pretemporada donde cuatro equipos medirán fuerzas previo al inicio de la Liga Peruana de Vóley.

Para esta edición, estarán presentes Universitario, Atenea, Géminis y la Selección Peruana de Vóley Sub 19, que se verán las caras en tres jornadas intensas en el Coliseo del Colegio La Salle del distrito de Breña.

Conoce todos los detalles de cuadrangular de pretemporada.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Atenea Open 2025?

El Atenea Open 2025 se disputará del 10 al 12 de octubre en el Coliseo del Colegio La Salle. El recinto se ubica en la avenida Arica 601, Breña.

Equipos que participaran en el Atenea Open 2025

Los cuatro equipos que participarán en el Atenea Open 2025 son los siguientes:

Universitario

Selección Peruana Sub 19

Club Atlético Atenea

Deportivo Géminis



Fixture del Atenea Open 2025

Viernes 10 de octubre

7:00 p.m. | Universitario vs Perú Sub 19

9:00 p.m. | Atenea vs Géminis

Sábado 11 de octubre

5:00 p.m. | Universitario vs Géminis

7:00 p.m. | Atenea vs Perú Sub 19

Domingo 12 de octubre

3:00 p.m. | Géminis vs Perú Sub 19

5:30 p.m. | Atenea vs Universitario

Precio de las entradas para el Atenea Open 2025

Las entradas para el Atenea Open 2025 se podrán adquirir por Joinnus. Los precios son los siguientes:

Abono - entrada válida para las tres fechas ---> S/ 60

Entrada por día ---> S/ 20

¿Dónde ver el Atenea Open 2025 EN VIVO por TV y streaming?

Los partidos por el Atenea Open 2025 se podrán ver EN VIVO por TV y streaming de manera exclusiva por Latina (2 y 702 HD) y canal de YouTube de la casa televisiva. También podrás seguir el minuto por RPP.pe.