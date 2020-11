Ricardo Gareca sobre Raúl Ruidíaz: "Es uno de los delanteros más importantes, se le está negando el gol". | Fuente: Selección Peruana

Este viernes la Selección Peruana cayó por 2-0 frente a Chile por la segunda fecha doble de Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y, tras el encuentro, Ricardo Gareca, entrenador de la 'blanquirroja', dio sus impresiones.

"No es el arranque esperado y en condición de locales es importante sumar para no alejarnos demasiado del objetivo", indicó el 'Tigre' en conferencia de prensa.

Al momento de ser consultado por el debut de Gianluca Lapadula y la razón por la que no arrancó, precisó: "Lapadula no conoce a nadie aca ahora, creemos que teniamos que darle tiempo de adaptación y sostener a Raúl (Ruidíaz) que viene haciendo un buen trabajo, en general se le está negando el gol. No porque convoque a alguien tengo que ponerlo de arranque, sino darle tiempo para que conozca a sus compañeros y al fútbol sudamericano"

En tanto a Raúl Ruidíaz, agregó: "Es uno de los delanteros importantes que tiene Perú. (Gianluca Lapadula) ha cumplido dentro de lo que se puede esperar, para que un jugador tenga posibilidad y oportunidades tiene que funcionar el equipo. Muy poco puede hacer un jugador, no hemos tenido salvadores, lo que nos ha funcionado a nosotros es haber funcionado como equipo".

Asimismo, fue consultado acerca del cambio de Pedro Aquino por Christian Cueva en el once titular: "La idea era presionar, un poco lo que hicimos con Paraguay, en su momento, vimos la posibilidad esa. El equipo hizo cuatro goles, no era un problema tener llegada. Simplemente creo que Chile hizo un buen primer tiempo, no pudimos neutralizarlo".