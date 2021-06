17:08

Ricardo Gareca sobre Copa América en Brasil: "Lo que me interesa es que haya seriedad. Si me preguntan a mí, yo creo que todo Sudamérica está con problemas. No con más o menos. Acá en el país se han oficializado las cifras y son el triple de lo que se anunciaba de fallecidos. En algún momento en todos los países se van a oficializar. No creo que haya un país en Sudamérica que no tenga inconvenientes por la pandemia. No me parece que la Copa América se vuelva a disputar en el país en el que se disputó últimamente. No lo vería por ese lado. No me parece justo que se vuelva a repetir la Copa América en Brasil porque fue sede la vez pasada. Me parece lo más justo ver otras opciones".