Renato Tapia en entrenamiento. | Fuente: Selección Peruana

Renato Tapia trabaja desde hace unos días en la Videna. El volante del Celta de Vigo llega en un gran momento por su buena temporada en España y sabe que ello debe trasladarlo para el choque entre la Selección Peruana y Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022.

El 'Capitán del futuro' es consciente que la bicolor necesita con urgencia el triunfo ante Colombia para escalar en la tabla de posiciones. "Son partidos difíciles, como en todas las Eliminatorias vamos a tratar de sacarlo adelante. Son puntos muy importates, sobre todo en casa lo vemos como un reto y tenemos que sacar puntos ahora", señaló en entrevista al programa Fúbol como Cancha de RPP Noticias.

Sobre el mal arranque de las Eliminatorias, agregó: "Es difícil porque no hemos sacado los resultados que queríamos, aún no está nada perdido. Trataremos de darlo todo, tenemos el ejemplo de la eliminatoria pasada y esta no será la excepción".

Renato Tapia también destacó la vuelta de Paolo Guerrero. "Es un jugador importante, un líder en el grupo. Le tenemos mucho aprecio y sabemos la calidad de persona que es. El que viene siempre llega a aportar, feliz que vuelva, seguramente él está muy orgulloso de volver a vestir la bicolor", apuntó.



Además, el exjugador de Feyenoord agurdar una buena presentación de Gianluca Lapadula. "Es un jugador que tiene muchos partidos en Italia, de mucho recorrido, y siempre lo hemos dicho, el jugador que viene siempre viene a aportar y el caso de Lapadula no es la excepción. Sabemos que es un gran jugador".

Tapia se siente motivado por su buena campaña en Celta, club donde desea continuar con un contrato vigente hasta 2024.





