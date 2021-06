Perú enfrenta a Colombia este jueves en Lima por las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Selección Peruana

Llegó el día del partido. La Selección Peruana vuelve a la competición en las Eliminatorias Qatar 2022 y se enfrentará este jueves en el Estadio Nacional de Lima a Colombia.

Ricardo Gareca ordenó un partido de práctica durante el entrenamiento matutino y definió el once titular de Perú, que con el regreso de su capitán Paolo Guerrero buscará su primera victoria en la competición.

No obstante, el director técnico también despejó sus dudas respecto a la lista de jugadores con los que contará para el compromiso.

Son cinco futbolistas los que no estarán en la consideración de Ricardo Gareca. Uno de ellos es el zaguero Anderson Santamaría, quien mantuvo sus molestias físicas y por ello no pudo entrar al once. Otros defensores que también quedaron de lado son Renzo Garcés y Jhilmar Lora.

El mediocampista de Melgar, Alexis Arias, tampoco entró en la nómina final. De las alternativas de ataque, Alex Valera también no estará en la contienda.





Perú vs. Colombia: Gareca va por su primer triunfo

La Selección Peruana no sabe de triunfos en las Eliminatorias Qatar 2022 y para cambiar aquel registro, Ricardo Gareca confía en la presencia de Paolo Guerrero como único punta. Asimismo, reforzará las bandas para contener a Colombia. Luis Advíncula jugará como extremo derecho y André Carrillo en el costado izquierdo.

Perú arrancará con Pedro Gallese, Aldo Corzo, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Luis Advíncula, Christian Cueva, André Carrillo y Paolo Guerrero.

El Estadio Nacional quedó listo para el Perú vs. Colombia | Fuente: Selección Peruana





NUESTROS PODCASTS

Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.