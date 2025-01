Perú vs. Colombia Sub 17: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO el amistoso internacional en Videna?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Perú vs. Colombia Sub 17 EN VIVO: se enfrentan este lunes 27 de enero en la Videna FPF, en Lima (Perú), desde las 10:00 a.m. (hora peruana) por amistoso internacional Sub 17. La transmisión del compromiso podrá seguirse por FPF Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





A dos meses para el inicio del Sudamericano Sub 17, el cual ofrecerá 7 plazas para el Mundial de la categoría a realizarse este año, la Selección Peruana continúa su puesta a punto bajo las órdenes del técnico Carlos Silvetri.

La 'bicolor' sostendrá dos amistosos en Lima ante Colombia, el anfitrió del Sudamericano y que será su rival en el grupo A. La Sub 17 de Perú busca repetir las sensaciones positivas que le dejó su reciente participación en el Torneo Internacional de Osorno, en el que cosechó dos victorias y el delantero Matías Martínez fue el goleador de la competencia.

¿Cómo le fue a Perú y Colombia Sub 17 en sus amistosos internacionales?

La Selección Peruana participó en el Torneo Internacional Osorno 2025 disputado en Chile en los primeros días de enero, donde sostuvo tres partidos. La 'bicolor' le ganó 3-1 al representativo de Osorno, derrotó 3-1 a Bolivia y cayó 3-1 frente a Chile. En tanto, la Sub 17 de Colombia realizará sus primeros amistosos del año.

¿Cuándo y dónde juegan Perú vs Colombia Sub 17 en amistoso internacional?

El primer partido entre Perú vs. Colombia por amistoso internacional Sub 20 se jugará el lunes 27 enero en las instalaciones de la Videna FPF, en el distrito de San Luis, Lima (Perý). El cotejo se disputará sin acceso al público.

¿A qué hora juegan Perú vs Colombia Sub 17 EN VIVO en amistoso internacional?

En Perú , el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 10:00 a.m.

, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 10:00 a.m. En Colombia , el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 10:00 a.m.

, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 10:00 a.m. En Chile, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 12:00 p.m.

En Brasil, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 10:00 a.m.



En Bolivia, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 11:00 a.m.

En Venezuela, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 11:00 a.m.

En Uruguay, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 12:00 p.m.

En Argentina, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 12:00 p.m.

En Paraguay, el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 12:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Perú vs Colombia Sub 17comienza a las 09:00 a.m.

En Estados Unidos Washington), el partido Perú vs Colombia Sub 17 comienza a las 10:00 a.m.

¿Dónde ver el Perú vs Colombia Sub 17 EN VIVO por TV y streaming?

El partido será transmitido EN VIVO para Perú vía streaming a través de la plataforma FPF Play. También podrás seguir las incidencias del cotejo ONLINE por RPP.pe.

Perú vs Colombia Sub 17: alineaciones posibles

Perú: Tiago Gatica, Sebastián Ortega, Diego Pablo, Kevin Arteaga, Samir Meza, Gerson Castillo, Jeferson Hurtado, Geray Motta, Jeanpiero Falconí, Oliver López y Victor Calagua. DT: Carlos Silvestri.

Colombia: