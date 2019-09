Carlos Zambrano llegó hasta la final de la última Copa América con la Selección Peruana.

Carlos Zambrano fue el último jugador de la Selección Peruana en unirse a los trabajos de la 'Blanquirroja' en Estados Unidos. En su llegada a tierras norteamericanas, el defensor de 30 años destacó la dificultad de los próximos amistosos en la fecha FIFA y admitió que no tiene muchas chances de ser titular en el primer duelo contra Ecuador.

"Todos los partidos contra selecciones de Sudamérica son complicados. Ecuador viene con muchos recambios y será un rival muy duro, al igual que Brasil. Son duelos muy importantes y no hay que mirarlos como amistosos. Contra el 'Scratch' no será una revancha, aunque es un rival muy fuerte. Me encantaría ser titular contra Ecuador, pero sé que es complicado. Si el profesor me requiere, estaré ahí", dijo.

Por otro lado, Carlos Zambrano se refirió a su decisión de continuar en el Dinamo Kiev y contó que se debió por no poder concretar otras alternativas. Asimismo, aseguró que llega a estos duelos en buen estado físico a pesar no haber sumado minutos de juego desde la Copa América.

"Todavía tenía contrato con el Dinamo Kiev, simplemente estaba manejando algunas opciones que lamentablemente no se terminaron dando. Mi empresario justo me comentó que he sido inscrito para la fase de grupos y eso es algo positivo. Ahora, a pesar de no haber sumado minutos, este llamado me toma físicamente bien y sé lo que puedo dar", concluyó.