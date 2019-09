Yordy Reyna, Raúl Ruidíaz y Kevin Quevedo son la alternativa por Paolo Guerrero | Fuente: FPF / RPP Noticias

La ausencia de Paolo Guerrero deja un vacío grande en la Selección Peruana. No solo por el liderazgo e influencia en el trámite, además por su capacidad goleadora cada vez que se pone la blanquirroja. Sin embargo, el panorama no es tan malo (que pudo serlo) para Ricardo Gareca; las opciones con las que cuenta para reemplazar al capitán ante Ecuador y Brasil gozan de buena actualidad en sus clubes.

La baja, por lesión de Jefferson Farfán, ubica a Raúl Ruidíaz como su reemplazante natural. El ex atacante de Universitario de Deportes no arrancó bien el 2019 por una molestia, luego de superarla desde mayo recuperó su mejor nivel en su club. El partido más cercano a lo que se espera de Ruidíaz en la selección de inicialista, lo hizo en octubre con Chile. No anotó, pero participó del juego, sin que eso signifique salir del área constantemente. Tuvo chances e incluso algunas generadas a partir de sus movimientos, no obstante, le faltó la resolución. El jueves tiene otra chance, sin mochila, sin nadie atrás; vuelve a ser opción uno.

Yordy Reyna no es el que más marcó (Ruidíaz con 11) en el año, pero si el que más jugó y eso no es poco. El futbolista del Vancouver Whitecaps dijo presente en 22 partido, siendo en 20 inicialista. Además, con siete goles superó su mejor marca en los Estados Unidos. Se le ve con más confianza; puede jugar de punta o detrás de él. Asume el rol de protagonista, ejecuta los tiros y penales, y los convierte. Ser dúctil le podría permitir jugar con Ruidíaz o en su lugar.

El 2019 ha sido su año de crecimiento. Físico y futbolístico. Hoy es un mejor jugador. Entiende mejor el juego, dosifica energías, hace los recorridos y aprendió a no huir del gol. Kevin Quevedo es un extremo que no le desagrada terminar las jugadas como ‘9’, aunque haya uno dentro del campo. Si la referencia sale, él se mete. Quizá no vaya desde el saque, pero sus 14 tantos en la Liga 1, lo validan como una buena opción.

No está Paolo y hay que aprender a convivir con ello. Ya pasó antes del Mundial y mal no nos fue. Si hay que cambiar, se cambiará; todo sea en nombre del gol.