Prensa ecuatoriana a RPP: Se espera un Ecuador ofensivo y una "revolución" en su sistema ante Perú

La Selección Peruana afrontará este martes ante Ecuador uno de slos partidos más trascendentales en su carrera para clasificar al Mundial 2026. En esta ocasión volverá a Quito con la esperanza de revertir su mala situación en la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas, tal como lo hizo en sus últimas dos visitas en las que consiguió dos triunfazos. La urgencia en la bicolor es lograr la primera victoria en esta campaña. Ante Colombia se quedó a pocos minutos de lograrlo y ahora el optimismo es grande ante la mejora en el juego en la selección que dirige desde este año el uruguayo Jorge Fossati.

Ecuador, por su parte, llega a este partido después de perder de visitante ante una de las peores versiones de Brasil en las Eliminatorias. Rodrygo anotó el gol del triunfo en la portería del arquero Hernán Galindez. Un 1-0 que dejó un sabor agridulce entre la afición ecuatoriana, que aguardaba un batacazo en tierras brasileñas por parte de la 'Tricolor', que desde esta fecha doble cuenta en el banquillo con el argentino Sebastián Beccacece, que es el sucesor del español Félix Sánchez Bas.

RPP conversó con un sector de la prensa ecuatoriana que se encuentra a la expectativa de una nueva edición del Perú vs Ecuador. Están convencidos que Beccacece cambiará su sistema de juego en referencia al choque contra Brasil. Es decir, que con el regreso del lateral derecho Angelo Preciado, se espera que 'La Tri' vuelva a jugar con una línea de cuatro en defensa para que el resto del equipo en ofensiva cuente con un estilo que caracteriza a su entrenador: una selección con velocidad, explosión y con verticalidad buscando siempre el arco contrario.

Variante en el sistema de juego en Ecuador

John Lester de Radio Caravana de Ecuador habló con RPP sobre la actualidad de su selección. Señaló que Sebastián Beccacece erró en su elección de jugadores para esta fecha doble de las Eliminatorias y que eso quedó evidenciado en la derrota ante Brasil en Curitiba.

"El primer malestar fue evidente porque no se escogió a los jugadores adecuados en función de una penalización de dos jugadores en el tema Copa América, Arboleda y Gonzalo Plata", señaló el experimentado periodista ecuatoriano que no quedó contento con el accionar de la 'Tricolor'.

"Ya en el plano futbolístico enfrentamos a un Brasil que no es de los mejores, por eso se acrecentó por parte del hincha en general de patear la historia y ganarle a Brasil. Salimos con una línea de tres con dos volantes externos, dos volantes interiores, dos volantes de segunda línea y un delantero. Al delantero (Enner Valencia) no hay que echarle la culpa, si bien anda en dique seco en territorio brasileño no deja de ser nuestro goleador", apuntó.

Lester, además, aseguró que Beccacece modificará su sistema de juego y este martes alineará con un 4-2-3-1.

"Para el partido ante Perú estamos seguros que no jugará con línea de tres, que se hace cinco a la hora de replegar. Jugará con línea de cuatro, con dos volantes centrales, con tres hombres en segunda línea, y un punta. Para atacar por banda, por carril interior que abastezca a Enner Valencia", aseguró.



La duda en el arco y la titularidad de Kendry Paéz

Lester se pregunta cuál será la decisión de Beccacece sobre su hombre pensante ante Perú. Las opciones son Kendry Páez, de 17 años, que es la 'joya' ecuatoriana, aunque hoy en día no atraviesa un buen momento. Y John Yeboah de Venezia de la Serie A de la liga italiana.

"Kendry Páez que está en horas bajas. Podría jugar John Yeboah, que alimente por el centro a Enner Valencia tieniendo a Sarmiento por un costado y a Ángel Mena por aquello que está adaptado plenamente a la altura de México y es un jugador que con la camiseta de la selección actúa de una manera diferente", indicó.

Asimismo, confía en un buen rendimiento de Moisés Caicedo del Chelsea en Quito y que espera que Beccacece acierte en su elección en el arco, aunque prefiere que el dueño de la portería siga siendo el argentino-ecuatoriano Hernán Galíndez.

Un Ecuador al estilo Sebastián Beccacece

Por su parte, Alejandro Bellolio del diario Olé de Ecuador resaltó que el argentino Beccacece recién está dando sus primeros pasos en la Selección de Ecuador. "Ecuador ahora es un equipo que está en transición", señaló.

"Recién pudo entrenar con el equipo en esta previa del partido ante Brasil y ahora estos días previos a Perú por lo que todavía no hemos podido ver su mano", agregó.

Alejandro Bellolio hizo hincapié, que a su parecer, Ecuador desplegó un juego de gran intensidad pese a la derrota ante Brasil. "Justamente en la conferencia del lunes dijo qué era lo que espera del equipo. Destacó su intensidad que tuvo ante Brasil y que fue el partido de Ecuador en los últimos 10 años. Es un factor que quiere replicar".

Eso sí, cree que Ecuador tendrá una nueva versión ante Perú, ya que Sebastián Beccacece buscará que juegue a su estilo.

"Ante Perú será un equipo que más le gusta a él, de controlar el balón, de ir al ataque, de mover el balón de un lado a otro con efectividad, con dinamismo. Ése es el Ecuador que posiblemente vamos a ver este martes ante Perú, un Ecuador más ofensivo, un equipo con más estilo Beccacece, con velocidad y explosión con verticalidad, buscando siempre el arco contrario".