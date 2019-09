Roberto Mosquera acaba de dejar la dirección técnica del Royal Pari de Bolivia. | Fuente: AFP/Prensa FPF

Roberto Mosquera no ocultó con su gusto por el desempeño de la Selección Peruana contra Ecuador. En diálogo con 'Fútbol Como Cancha' de RPP Noticias, el ex-Juan Aurich señaló que le agradó algunas facetas del juego de la 'Blanquirroja'. Sin embargo, indicó que durante la primeros minutos vio a un equipo con complicaciones para conocerse.

"Al margen de lo que se ha dicho, me gustó la Selección Peruana. Lo de Costa me encantó y lo de Gonzales también me gustó. Los primeros 20 minutos fueron de estudio, pero habían futbolistas que no han jugado juntos. Vi a un equipo que luchó más por conocerse que por conocer al rival. Hubo pequeños desencuentros pero, desde los '22 hasta el final del primer tiempo, el cotejo fue dominado por nosotros", dijo.

También, Roberto Mosquera se mostró en desacuerdo con algunos cambios realizados por Ricardo Gareca en la Selección Peruana. No obstante, aseguró que algunos de ellos son entendibles teniendo en cuenta que se trata de un amistoso.

"Más que creer en la Selección Peruana, hay que creer en Ricardo Gareca. En un partido normal, yo no saco a Costa ni meto a Zambrano. Este fue un amistoso, ¿hasta cuándo puedes o no hacer cambios? El equipo se cayó cuando salió Costa, pero no necesariamente porque entró Zambrano. Ecuador hizo mejores sustituciones y los que entraron en Perú no mejoraron", sentenció.