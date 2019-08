Mauricio Montes fue titular en la Selección Peruana. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

Perú vs. Honduras se jugó este jueves en el Estadio San Marcos. La Selección Peruana Sub 23, dirigida por Nolberto Solano, no pudo mantener su ventaja de dos goles y empató 2-2 en la segunda fecha correspondiente al Grupo B, por los Juegos Panamericanos.



El siguiente partido de la bicolor en Lima 2019 será frente a Jamaica, el domingo 4 de agosto a las 8:30 pm., nuevamente en la cancha sintética del Estadio San Marcos.

Jamaica, tercer y último rival de la Selección Peruana Sub 23, llega de caer 3-1 ante Honduras y 2-0 frente a Uruguay. Por su parte, la blanquirroja perdió 2-0 ante los charrúas y empató 2-2 con Honruras.

Perú se ubica tercero en la tabla de posiciones del Grupo B, con solo un punto. La lidera Uruguay con seis unidades, sigue Honduras con cuatro y Jamaica ocupa el último puesto sin puntos. Los dos primero del grupo avanzan a la siguiente fase de Lima 2019.