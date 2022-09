Juan Reynoso dirigió el tercer entrenamiento de la bicolor en Estados Unidos. | Fuente: Selección Peruana

La Selección Peruana realizó este miércoles, en el campo del Mt. San Antonio College (California), su primer entrenamiento con el plantel completo en la antesala del encuentro amistoso ante México, que marcará el primer duelo de Juan Reynoso como entrenador de la bicolor.

En esta jornada, Luis Advíncula y Carlos Zambrano se sumaron a los trabajos por lo cual permitió que Reynoso defina su primer once en el cual aparece, como de costumbre, Pedro Gallese en el arco.

En la defensa figuran Aldo Corzo, Anderson Santamaría, Alexander Callens y Marco López, quien atraviesa un buen momento en sus primeros partidos como titular en Feyenoord de los Países Bajos. Hay que indicar, que contra los aztecas el 'Rayo' Advíncula sería el titular.

Mientras tanto, en el mediocampo está la novedad debido al ingreso de Pedro Aquino, que fue ubicado en la primera línea con Renato Tapia. Completan André Carrillo, Edison Flores y Christian Cueva. Como único delantero fue ubicado Gianluca Lapadula.

Fecha y hora del amistoso Perú vs. México



La Selección Peruana tendrá su debut al mando de Juan Reynoso en la fecha FIFA. El combinado nacional enfrentará, en primer lugar, a México, el sábado 24 de setiembre, a partir de las 8:00 pm. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el Rose Bowl Stadium de California.





¡𝙀𝙇 𝙂𝙍𝙐𝙋𝙊 𝙀𝙎𝙏Á 𝘾𝙊𝙈𝙋𝙇𝙀𝙏𝙊! 🔝



Comenzamos el día 3️⃣ de entrenamientos en California con la presencia de Luis Advíncula y Carlos Zambrano.#ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/tHn2ZFx5PX — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) September 21, 2022

'Tata' Martino sobre duelo ante Selección Peruana



El entrenador de la Selección de México, Gerardo Martino, destacó el nivel de la Selección Peruana a tres días del partido amistoso ante el combinado peruano que será dirigido por primera vez por el entrenador Juan Reynoso.

En conferencia de prensa, el exentrenador de Barcelona señaló que le resulta "interesante jugar contra rivales sudamericanos" a dos meses del arranque del Mundial Qatar 2022.

"No es fácil elegir selecciones a las cuales enfrentar, pero creo que Perú y Colombia son dos rivales muy exigentes para hacer la última convocatoria previa al Mundial", agregó Martino que aún no determina el once que enfrentará a Perú el sábado 24 de septiembre.