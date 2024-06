Waldir Sáenz sobre fuertes comentarios de Cueva: "Me hubiese molestado si venía de Claudio, de Jefferson, de Paolo"

Waldir Sáenz rompió su silencio este viernes 7 de junio después de las expresiones de Christian Cueva, quien sorprendió con fuertes declaraciones contra el goleador histórico de Alianza Lima.

En entrevista con Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Cueva cuestionó que sea comparado con Sáenz. "De Alianza Lima... ¿Y afuera? Voy a ponerme a jugar 50 años en Alianza Lima, entonces", dijo 'Aladino' hace una semanas en el podcast 'Enfocados'.

A su turno, el exfutbolista hizo hincapié que es un referente de Alianza Lima y minimizó las palabras de Cueva que no "nació" en el cuadro de La Victoria.

Cuando se le consultó si le molestó lo que dijo Cueva, sostuvo que "no, me hubiese molestado si venía de Claudio, de Jefferson, de Paolo, pero no me molesta porque él no ha nacido en Alianza, soy referente de muchos chicos que han nacido en Alianza, porque nosotros hemos estado ahí, en su crecimiento”.

“Entonces, mi generación, no solo Waldir, sino mi generación hemos hecho que respeten a los chicos en esa época, que se sientan bien, que jueguen de la mejor manera y después guiarlos de la mejor manera para que lleguen. Pero la verdad, no me incomoda, no me molesta. De uno que no ha nacido en Alianza, me tiene sin cuidado su comentario”, agregó a El Comercio.

Cuestiona llamado a la Selección Peruana

Waldir no entiende por qué Cueva fue convocado para los amistosos de Perú ante Paraguay y El Salvador si no juega desde octubre del 2023.

“No me parece, porque es faltarle el respeto a muchos jugadores que están en actividad. Puedo ser distinto, si tiene continuidad marca la diferencia, si no tiene continuidad ¿Cómo te marca la diferencia?, pero yo creo que es una falta de respeto al futbolista que está en actividad o a los futbolistas que pueden ser convocados”, expresó.

Recordemos que el seleccionador Jorge Fossati anunció que Cueva quedó al margen de los próximos amistosos y que todo indica que no jugará en la Copa América.