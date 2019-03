Christofer Gonzales recién había ingresado al minuto 77 del partido. | Fuente: Twitter | Fotógrafo: @Gustavo_p4

Si bien la Selección Peruana comenzó el año con el pie derecho al vencer 1-0 a su similar de Paraguay en el amistoso desarrollado en el Red Bull Arena de Nueva Jersey, no todo terminó de color rosa para los dirigidos por Ricardo Gareca. Christofer Gonzales tuvo que dejar el terreno de juego en los últimos minutos de descuento, producto de una lesión que sufrió tras hacer una barrida. Su pronóstico no es nada alentador, teniendo en cuenta que fue llevado a los camerinos en camilla.

La lesión en Christofer Gonzales se produjo alrededor del minuto 89 del amistoso de la Selección Peruana, cuando corría detrás de un futbolista de la Selección Paraguaya que se proyectaba por la banda derecha. En su intención de quitarle la pelota, 'Canchita' se barrió y el esférico dejó el terreno de juego, pero las cosas no terminaron de buena manera para el futbolista de Sporting Cristal.

Después de esa barrida, Christofer Gonzales tuvo dificultades para ponerse de pie. Pasaban los segundos y no lograba hacerlo, por lo que el cuerpo médico de la Selección Peruana tuvo que ingresar para atenderlo. Con el pasar de los minutos no mostraba mejoras, así que optaron por sacarlo de la cancha y darle ingreso a Beto da Silva al minuto 91. Sin embargo, al no poder pararse, tuvieron que enviarlo al camerino en una camilla tal como se muestra en un video publicado por el medio Líbero.