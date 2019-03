Ricardo Gareca, entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: JOHANNES EISELE

La Selección Peruana ganó 1-0 a la de Paraguay con un gol de Christian Cueva. Ricardo Gareca, entrenador de la bicolor, dio sus impresiones al finalizar el encuentro, en una conferencia de prensa. Aquí sus declaraciones:

Resultado del partido y lesión de Christofer Gonzales:

"Fue un partido dífícil y jugado intensamente. Me parece que Perú ganó bien. Lo que me pone mal es la lesión de Christofer Gonzales. Estamos viendo en qué estado está. Es el hecho negativo de hoy, que empaña todo el triunfo".

"Le doy mucho valor al triunfo por la selección a la que nos hemos enfrentado, es un equipo muy difícil para enfrentar por las características de sus futbolistas. El juego, que es lo que analizo, me encantó".

Análisis del compromiso:

"Siempre van a haber cosas por corregir pero también enfrentamos a un equipo muy rápido de 3/4 para adelante. Trataron de cortar por todas las vías los circuitos de juego de Perú, pero nosotros siempre intentamos salir. En el primer tiempo tuvieron muchos problemas para controlarnos pero las selecciones de este nivel siempre reaccionan. Lo tomo como algo lógico y lo importante es que se pudo mantener el cero".

Importancia de los jugadores y gol de Christian Cueva:

"Lo más importante de la Selección Peruana son los jugadores, no es algo que hay que perder de vista. No hay nada más importante que ellos, la calidad que tienen y el esfuerzo que hacen es producto de todo esto. Nosotros elegimos quiénes son los 11 que juegan, pero es el trabajo de todo un equipo. Lo de Christian Cueva me parece que fue un golazo y tuvo un buen partido".

La resistencia a cambiar de idea:

"Creo que Perú debe afianzar una idea, la confusión viene cuando uno cambia. Si bien nos conocen, a las potencias como Argentina y Brasil también las conocen y terminan ganando igual. Las grandes selecciones, por más que uno las conozca de arriba para abajo, igual terminan ganando. No veo motivos para que Perú cambie su forma de jugar".

La búsqueda del segundo gol:

"Para poder sostener el resultado, la idea era buscar el segundo gol pero muchas veces no logramos encontrarlo porque no podíamos elaborar. Nunca dejamos de intentar, el partido me pareció apretado pero me parece que lo ganamos bien".