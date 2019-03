Ricardo Gareca entrenador de la Selección Peruana. | Fuente: AFP

El entrenador de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, dará este miércoles una conferencia de prensa en Estados Unidos en la antesala del duelo amistoso ante Paraguay.

11:58: Ricardo Gareca dio por terminado la conferencia de prensa.

11:56: “Las mujeres se están ganando un sitio que bien merecido lo tienen. Esa intención de superarse y querer abarcar deportes que le pertenecían al hombre”.

11:54: “Estamos viendo en esta nueva etapa para incorporar gente. Estamos analizando incorporar un psicólogo, un couch. Para la Copa América podríamos tener esos integrantes”.

11: 53: “Hubo encuentros que hicimos muchas modificaciones y el plantel se resiente. Es necesario que el equipo debe tener un sólidez”.

11:50: "La gente desea ganar siempre. Este partido nos sirve para acondicionarnos".

11:49: "A Cueva lo vemos bien. Él esta muy entusiasmado, nos deja contentos”.

11:48: “Yotún es un jugador que se adapta. Lo vimos en Suecia y estuvo años. Y ahora está en un equipo, él se adapta. No tiene ningún problema”.

11:47: "Tenemos que mejorar y creo que estamos en condiciones de poder hacerlo para llegar bien a la Copa América. Estos partidos van a ser muy buenos para nosotros"

11:46: "No es una preocupación la falta de gol, pero sí el haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez"

11: 45: "Todos los jugadores van a llegar en su plenitud para el partido contra Paraguay. Estamos muy enfocados en eso"

11:44: “Somos locales en todos lados. Estamos acostumbrados que la convocatoria de la gente sea masiva”.

11:41: "Los muchachos están bien. Lo que vemos es que todos están jugando. Nos conocemos todos y los que recién han llegado se están adaptando rápido".

11:40: “Esperamos darle una alegría, que sea un triunfo en eso estamos enfocados”.

Postales del segundo día de entrenamiento de la @SeleccionPeru 🇵🇪 en New Jersey. ¡Nos vamos poniendo a punto para la fecha doble! 🙌#ArribaPerú pic.twitter.com/MnMDkLilTO — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) 19 de marzo de 2019

El duelo entre Perú y Paraguay está programado para las 7:00 de la noche (hora peruana/ En Paraguay 9:00 p.m.) y se jugará en el Red Bull Stadium, Nueva Jersey.

Asimismo, el próximo martes 26, el combinado peruano jugará su segundo amistoso ante Estados Unidos cuando enfrente a El Salvador en el RFK Stadium a las 7:00 p.m. (hora peruana).



El probable once de la Selección Peruana sería el siguiente: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotun, André Carrillo, Christian Cueva, Edison Flores; Jefferson Farfán.