La Selección Peruana jugará amistosos ante Paraguay y El Salvador. | Fuente: AFP

La Selección Peruana se alista para disputar su primer amistoso de 2019. El rival será Paraguay y Ricardo Gareca espera corregir algunos errores que mostró la 'Blanquirroja' en los pasados amistosos. En su última conferencia de prensa en Estados Unidos, el 'Tigre' incluso se animó a revelar el aspecto que más le preocupa de su equipo con miras a la Copa América.

"Me preocupa haber encajado tantos goles. No resiste una selección si no logra tener solidez, debemos retomarlo. Creemos que en muchos casos esos goles que nos anotaron eran evitables", analizó Ricardo Gareca sobre el aspecto defensivo de la 'Blanquirroja'.

Recordemos que luego de la Copa del Mundo, la Selección Peruana disputó seis partidos amistosos, y en cinco de ellos le marcaron goles. El equipo encajó 10 tantos y anotó en ocho ocasiones.

"Estamos en condiciones de mejorar, es necesario que el equipo logre tener un equilibrio que nos permitió conseguir resultados", concluyo el técnico de la Selección Peruana.