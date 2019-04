Yuriel Celi marcó el primer gol de la bicolor ante Chile. | Fuente: Sudamericano Sub 17 Lima 2019

La Selección Peruana Sub 17 no pudo contra Chile, cayó 3-2 y se quedó con las manos vacías. Sin embargo, no hay tiempo para lamentos. En tres días, los dirigidos por Carlos Silvestri tendrán un nuevo reto en el Sudamericano Sub 17.

Perú enfrentará a Paraguay en la tercera fecha del hexagonal final. El partido está programado para este lunes 8 de abril en el estadio de San Marcos.

La Selección Peruana Sub 17 y su similar de Paraguay se medirán en el partido de fondo. Es decir, a las 9:10 de la noche hora local (10:10 pm. en Paraguay). El partido será transmitido EN VIVO vía Movistar Deportes. Además, podrás seguir el relato por RPP y estar atento al minuto a minuto GRATIS y ONLINE en la web de RPP.

Paraguay llega de empatar 1-1 con Ecuador en la segunda fecha del hexagonal del Sudamericano Sub 17. Tanto la 'Tri' como la bicolor suman un solo punto en la tabla de posiciones.

Los otros partidos de la fecha 3 del hexagonal final del Sudamericano Sub 17 son Chile vs. Argentina (4:30 pm. de Perú) y Ecuador vs. Uruguay (6:50 pm. de Perú).