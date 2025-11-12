Últimas Noticias
A estadio lleno: Rusia vendió más de 40 mil entradas para amistoso contra Perú

Erick Chavez

por Erick Chavez

·

El encuentro entre Perú vs Rusia se disputará en el Gazprom Arena de la ciudad de San Petersburgo.

La Unión de Fútbol de Rusia (UFR) informó que vendió más de 40 mil entradas para el encuentro amistoso ante Perú que se disputará este miércoles en el Gazprom Arena de la ciudad de San Petersburgo.

La Selección de Rusia viene atravesando un buen momento futbolístico. De hecho, no ha perdido en sus últimos 17 partidos. Además, ante Bolivia, su último amistoso, logró su primera victoria ante equipos sudamericanos en 12 cotejos.

Los futbolistas peruanos llegaron en la madrugada del martes a la antigua capital zarista tras una odisea que les llevó a recorrer más de 17 000 kilómetros entre Lima, París, Estambul, Ástraján y San Petersburgo.

El defensa del Núremberg alemán Fabio Gruber es la principal novedad en la convocatoria de Perú, que también se enfrentará el próximo 18 de noviembre a Chile en Sochi.

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia EN VIVO en San Petersburgo por el amistoso internacional 2025?

El partido de Perú contra el cuadro de Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena, en San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 66 000 espectadores, aproximadamente.

Perú vs. Rusia: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Bryan Reyna, Maxloren Castro y Alex Valera.

Rusia: Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov; Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Alexandr Golovín; Alexei Miranchuk, Ivan Sergeev y Nikolay Komlichenko.

Selección Peruana Selección de Rusia amistoso internacional

