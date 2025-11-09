Perú vs. Rusia: ¿cuándo y a qué hora juegan EN VIVO por amistoso internacional FIFA en San Petersburgo?

El recorrido del cambio generacional apuntando hacia el proceso clasificatorio del Mundial 2030 continúa para la Selección Peruana bajo el mando de Manuel Barreto de forma interina. Así, la ‘Bicolor’ volverá a la acción en la fecha FIFA de noviembre midiendo fuerzas contra Rusia.

Después del partido en octubre con Chile, que dejó rendimientos individuales a tener en cuenta, llega una nueva prueba para la Selección Peruana, que contará ahora con la experiencia de Pedro Gallese en el arco.

Entre las nuevas apariciones emerge Fabio Gruber, el zaguero de 23 años de destacada actualidad con el Nuremberg de la Bundesliga 2, donde es titular y uno de los capitanes.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Perú vs. Rusia: ¿cómo llegan al amistoso FIFA 2025?

La Selección Peruana enfrentó a Chile en su único partido de la ventana internacional de octubre, perdiendo por 2-1. En tanto, Rusia se impuso por 2-1 a Irán y y goleó 3-0 a Bolivia en partidos amistosos.

¿Cuándo juegan Perú vs Rusia EN VIVO en San Petersburgo por el amistoso internacional 2025?

El partido de Perú contra el cuadro de Rusia está programado para el miércoles 12 de noviembre en el estadio Gazprom Arena, en San Petersburgo (Rusia). El recinto tiene capacidad para recibir a 66 000 espectadores, aproximadamente.

Pedro Gallese es el jugador más experimentado de la actual convocatoriaFuente: Selección Peruana

¿A qué hora juegan Perú vs Rusia EN VIVO en San Petersburgo por el amistoso FIFA 2025?

En Perú , el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.



, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 12:00 p.m. En Rusia (San Petersburgo), el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 8:00 p.m.

(San Petersburgo), el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 8:00 p.m. En Chile, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En Colombia, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 12:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Perú vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Perú vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.



En Paraguay, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m. .

En Argentina, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 2:00 p.m.

En México (CDMX), el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 11:00 a.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido entre Perú vs Rusia comienza a la 1:00 p.m.

En España, el partido entre Perú vs Rusia comienza a las 6:00 p.m.

¿Dónde ver el Perú vs Rusia por amistoso internacional EN VIVO por TV?

El partido Perú vs. Rusia será transmitido EN VIVO por Movistar Deportes (Movistar TV 3 y 703 HD) en cable, mientras que en señal abierta va por América TV y ATV. Vía streaming también va por Movistar Play y tvGO.

También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. Todas las incidencias y goles los encontrarás en la página web de RPP.pe.

¡𝗟𝗼𝘀 𝗲𝗹𝗲𝗴𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗳𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗮 𝗟𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 🇵🇪!



Presentamos la lista de convocados para los amistosos ante Rusia 🇷🇺 y Chile 🇨🇱.



📎 https://t.co/SxtdOL1gA1#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/tqUZ9kklfD — La Bicolor (@SeleccionPeru) November 6, 2025

Perú vs. Rusia: alineaciones posibles

Perú: Pedro Gallese; Matías Lazo, Fabio Gruber, Renzo Garcés, Marcos López; Erick Noriega, Jesús Castillo, Jairo Concha; Joao Grimaldo, Maxloren Castro y Alex Valera.

Rusia: Stanislav Agkatsev; Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov; Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Alexandr Golovín; Alexei Miranchuk, Ivan Sergeev y Nikolay Komlichenko.

Perú vs. Rusia: lista de convocados de la ‘Bicolor’ para el amistoso internacional

Arqueros: Pedro Gallese, Diego Enríquez (Sporting Cristal) y Diego Romero (Banfield).

Defensas: Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Araujo (Sporting Cristal), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Matías Lazo (FBC Melgar), Marcos López (FC Copenhague), Cristian Carbajal (Sport Boys) y Fabio Gruber (FC Nurnberg).

Mediocampistas: Jesús Pretell (Sporting Cristal), Martín Távara (Sporting Cristal), Maxloren Castro (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Jesús Castillo (Universitario), Carlos Cabello (ADT), Erick Noriega (Gremio), Piero Quispe (Sydney FC) y Piero Cari (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Jhonny Vidales (FBC Melgar), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps), Joao Grimaldo (Riga FC), Bryan Reyna (CA Belgrano), Adrián Ugarriza (Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC) y Yordy Reyna (Rodina Moscú).