El defensa peruano se pronunció previo al primer amistosos ante Uruguay. | Fuente: Prensa FPF

El defensa central Carlos Zambrano se pronunció previo al amistoso internacional de la Selección Peruana ante su similar de Uruguay. El jugador del Dinamo Kiev aseguró que le conviene a la bicolor la ausencia de Luis Suárez y Edinson Cavani para RPP Noticias.

"Siendo realistas, sí. Son jugadores muy importantes, pero igual, como lo he dicho muchas veces, nunca me ha importando contra quién me enfrentaba, simplemente hacer nuestro trabajo. Defensivamente, tratar de ser muy positivos, así tengamos errores, que ya los hemos tenido y hemos perdido partidos tontamente. Pero bueno, ahora Suárez y Cavani no están pero igual habrán otros jugadores que serán más complicados. Que no los conozcamos tanto, pero van a ser más complicados", afirmó Zambrano.

Asimismo, sobre la última victoria de Perú y la estrategia que se utilizó, el defensa dijo que los encuentros siempre son distintos. "Todos los partidos no son iguales. Brasil no es lo mismo que Uruguay y en casa no es igual jugando que como visitante. Nos va a costar mucho, sabiendo que Uruguay es un equipo que pelea mucho en su campo. Depende del profe lo que vea conveniente. Nosotros simplemente tenemos que acatar las órdenes, las cuales últimamente nos ha dado resultados", aseguró.

Sobre su situación en su actual club, Carlos Zambrano afirmó que se está reincorporando. "Es muy raro que no esté jugando, ya que tiempo atrás he jugado en todos los equipos que he estado. Pero bueno, a veces escapa de mis manos eso. Son temas dirigenciales que espero se resuelvan pronto para tener un poco de continuidad. Y tratar de venir a la Selección con continuidad, que es lo que el profe exige. Gracias a Dios, el profe me está dando la confianza y trato de retribuir eso en la cancha", finalizó.

Perú se enfrentará a Uruguay en dos amistosos internacionales. El primer será este viernes 11 de octubre a las 6:00 p.m. (hora peruana) en el Estadio Centenario de Montevideo. El segundo se jugará el 15 del mismo mes a las 8:30 p.m. (hora peruana) en el Estadio Nacional de Lima.