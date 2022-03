EN DIRECTO, Perú vs Uruguay: transmisión EN VIVO minuto a minuto por el Sudamericano Sub 17 Femenina

Perú debuta en el Sudamericano Sub 17 Femenina | Fuente: @AUFfemenino

Perú vs Uruguay EN VIVO | Hoy martes, 1 de marzo, desde las 16:30 horas en Perú (18:30 hora uruguaya) el equipo peruano enfrenta en su debut a las uruguayas. No te pierdas este emocionante encuentro del Campeonato Sudamericano Sub 17 Femenina. Ambas escuadras dejarán todo en la cancha con tal de conseguir la victoria. Sigue la transmisión minuto a minuto en la web de RPP Noticias.



Así fue el gol de Antonella Mazziotto para el Uruguay 2-0 Perú | Fuente: @DirecTV Sports

Así fue el golazo de Julieta Morales para Uruguay 1-0 Perú. | Fuente: @DirecTV Sports

Perú vs. Uruguay: alineaciones confirmadas por Sudamericano Sub-17 Fememina

Perú: Gabriel Pacheco; Carmen Campos, Thais Izquierdo, Nora Jiménez, María Alejandra Espejo, Alison Buitrón, Aiyanna Robles, Mía León, Valeria Gherson y Antonella Tovar.

Uruguay: Romina Olmedo; Francesca Ferrari, Ilana Guedes, Florencia Bartholomai, Valentina Pereira, Luana Fernández, Faustina Del Sur, Ahelin Piña, Julieta Morales, Antonella Mazziotto y Lucía Flores.

Perú vs. Uruguay EN DIRECTO: transmisión minuto a minuto del partido







