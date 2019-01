Perú vs. Uruguay juegan por la primera fecha del grupo B del Sudamericano Sub 20

Perú vs. Uruguay EN VIVO | La Selección Peruana Sub 20 debutará esta tarde ante Uruguay en el Sudamericano Chile 2019. El encuentro La cita es hoy,18 de enero, a partir de las 5:30 de la tarde (hora peruana/7:30 p.m. en Chile). ¿No estarás en casa?, ¿No tendrás una TV cerca? No te preocupes, para esto está la RADIO. Y, tal como ocurrió en los grandes acontecimientos RPP Noticias te llevará EN VIVO las incidencias de la primera fecha del grupo B. Y, minuto a minuto podrás encontrar toda la información en RPP.pe

Lo único que debes realizador es sintonizar tu radio los 89.7 FM. ¿No estás en Perú? No hay problema. Conéctate a través del RPP Player y tendrás toda la información del partido entre Perú vs. Uruguay .

Perú junto a Uruguay, Paraguay, Ecuador y Argentina integra el grupo ‘B’ del evento juvenil. Los tres primeros de cada grupo avanzaran a un hexagonal final donde disputaran cuatro cupos al Mundial de la categoría que se desarrollará en Polonia.