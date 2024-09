Selección Peruana: Horacio Calcaterra entrenó en la Videna previo a viajar a Argentina por temas personales

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Jorge Fossati, entrenador de la Selección Peruana, dio este lunes su primera conferencia de prensa tras anunciar la lista de los 26 jugadores convocados para los choques contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

Entre los diversos temas, Fossati se refirió sobre la convocatoria de Horacio Calcaterra, que actualmente destaca como titular en el líder del Torneo Clausura 2024, Universitario de Deportes.

“Él no me tiene que convencer de nada. Lo conozco muchísimo. En el Apertura no tuvo gran continuidad, algo que sí cambió en el Clausura. Eso era lo que me faltaba para convocarlo", señaló Fossati en la Videna.

En otro momento, Fossati habló del problema familiar que pasa Calcaterra, que antes de saber sobre su convocatoria, ya tenía planeado viajar a Argentina tras el choque ante Comerciantes Unidos.

"Aprovecho para explicarles, porque leí por ahí que no venía, pero él vino temprano. Luego viajará a Argentina para ver un tema familiar hasta el jueves. Eso ya fue acordado por nosotros”, concluyó.

Calcaterra vuelve a la Selección Peruana

Hay que destacar la continuidad en la convocatoria de Jean Pierre Archimbaud, que es una de las figuras de Melgar, mientras que Jorge Fossati para esta oportunidad decidió la vuelta del volante argentino nacionalizado peruano Horacio Calcaterra.

Calcaterra, que actualmente es uno de los mejores jugadores de Universitario, retorna al combinado peruano después de más de dos años. Su último partido fue el 30 de marzo del 2022 en el triunfo de la bicolor por 2-0 ante Paraguay, en Lima.

Fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (hora peruana)

10 de octubre

Bolivia vs. Colombia - 3:00 p.m.

Venezuela vs. Argentina - 4:00 p.m.

Ecuador vs. Paraguay - 6:00 p.m.

Chile vs. Brasil - 7:00 p.m.

11 de octubre

Perú vs. Uruguay - 8:30 p.m.





Fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 (hora peruana)

15 de octubre

Colombia vs. Chile - 3:30 p.m.

Uruguay vs. Ecuador - 6:30 p.m.

Paraguay vs. Venezuela - 7:00 p.m.

Argentina vs. Bolivia - 7:00 p.m.

Brasil vs. Perú - 7:45 p.m.

