La solvencia defensiva, Calcaterra y Fabián Bustos: las claves del triunfo de Universitario en Cajabamba

Universitario de Deportes continúa en racha de triunfos y esta vez derrotó 2-0 a Comerciantes Unidos en la altura de Cajabamba.

Universitario de Deportes ha vuelto a escribir un capítulo importante de cara al bicampeonato. Con goles de Horacio Calcaterra y Edison Flores, ganó por 2-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba. Con ello, el cuadro crema sumó 30 puntos y alarga su diferencia con Alianza Lima (27) a falta de cuatro partidos por disputarse en el Torneo Clausura.

La 'U' avanza a paso de campeón y este domingo lo demostró al ganar en la altura. El equipo que dirige Fabián Bustos está entonado y supo atacar cuando el trámite del juego lo requería para hacer daño al equipo local.

“Nosotros estamos enfocados partido a partido, los chicos lo saben. No hay deuda pendiente. No creo que haya nada pendiente. Falta todavía una recta final de cuatro partidos más. No siento que haya cosas pendientes, siento que hay cosas que tenemos que hacer cada partido enfocado en ganar, conseguir los resultados para lo que todo el mundo quiere", señaló el DT Bustos tras vencer en la altura.

La 'U' goza del buen presente de varios de sus jugadores. Un factor clave para la recta final del campeonato en la que los detalles serán claves.

Universitario encontró el gol rápido

El golazo de Horacio Calcaterra a los 12 minutos fue el punto de quiebre en el partido. Universitario se acomodó mejor en la cancha gracias al gol tempranero y el 1-0 en contra trajo abajo el libreto y los planes del entrenador de Comerciantes Unidos, Carlos Silvestri.

Comerciantes Unidos no pudo hacer frente al equipo de mejor ritmo del fútbol peruano. Jugó más para no perder que para ganar y eso le costó caro cuando quiso reaccionar, porque el segundo tanto de Universitario fue en los primeros minutos del segundo tiempo. Dos tantos, dos golpes, que marcaron la pauta del compromiso.

Universitario se hizo fuerte en la altura

Si bien no ganar en la altura no evitó que se lleve el Apertura, Universitario precisaba romper esa mala racha y ante Comerciantes Unidos lo logró. Cajabamba fue el epicentro de una actuación sobresaliente del equipo crema, que se desenvolvió de buena forma en los 2,654 metros de la provincia de Cajamarca.

Universitario ganó el partido que tenía que ganar y puso fin a los fantasmas para llevarse un triunfazo. No ganaba en la altura desde el 6 de agosto del 2023 cuando el equipo dirigido por ese entonces por Jorge Fossati venció a Melgar en Arequipa con un gol de Alex Valera. En esta ocasión los protagonistas del gol fueron Horacio Calcaterra y Edison Flores.

Calcaterra, el guía de Universitario

El nivel de Horacio Calcaterra está un escalón por encima de varios de sus compañeros. Incluso el entrenador Fabián Bustos prefiere que mantenga su puesto como titular a pesar de que Rodrigo Ureña ya se recuperó de su lesión. El chileno es clave en la 'U', pero ahora 'Calca' es el que impone el ritmo de Universitario.

El exjugador de Sporting Cristal volvió a ser la aduana de su equipo ante Comerciantes Unidos. Desde su sector es el hombre pensante y además tiene gol: con un remate desde larga distancia colocó el balón lejos del alcance de Diego Campos. Su actualidad ha provocado que sea convocado a la bicolor por el entrenador uruguayo Jorge Fossati. Un mérito enorme para un jugador de jerarquía que apunta a seguir destacando en la recta final del Clausura.

