Que la Selección Peruana llegue a las últimas jornadas de las Eliminatorias Sudamericanas con posibilidades de clasificar al Mundial Qatar 2022 tiene mucho que ver con sus resultados en condición de visitante.

Sin contar el resultado del TAS con Bolivia, fuera de casa la ‘bicolor’ consiguió ocho puntos en el proceso de Rusia 2018 y en las actuales Eliminatorias ya produjo 10 unidades, cifra a la que llega tras sus recientes victorias sobre Venezuela y Colombia. Así, el defensa Miguel Araujo aguarda que la Selección Peruana obtenga un resultado positivo en su visita a Uruguay.

“Pienso que con el esfuerzo y compromiso de los once que saldrán a la cancha y los que ingresarán, vamos a sacar un buen resultado, pero primero hay que mentalizarnos e ir bien enfocados. Ya hicimos historia en otros países en donde no habíamos ganado, lo hicimos y esperemos que esta vez no sea la excepción”, dijo en ‘Ovación’.

Miguel Araujo forma parte de la lista de convocados de la Selección Peruana y se sumará a los entrenamientos en la Videna tras disputar la fecha 27 del ascenso de Países Bajos con Emmen, este sábado.

Perú busca el triunfo ante Uruguay en las Eliminatorias

La Selección Peruana se ubica en el quinto puesto de las Eliminatorias Qatar 2022 con 21 unidades, uno menos que Uruguay, su próximo rival. Tras el duelo en Montevideo, los dirigidos por Ricardo Gareca enfrentarán a Paraguay en Lima.

“Las sensaciones son duras, porque serán dos finales como fueron todos los partidos de estas Eliminatorias. Ahora los que jugamos afuera nos sumaremos a la Selección para ponernos aptos y poder meternos en estos dos encuentros que los jugaremos como verdaderas finales”, apuntó el zaguero central.

Miguel Araujo registra 3 partidos con Perú en las Eliminatorias Qatar 2022, siendo su última participación en la victoria sobre Colombia cuando remplazó a Carlos Zambrano.





