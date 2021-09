Paolo Guerrero | Fuente: EFE

Este jueves Perú empató por 1-1 ante Uruguay por la fecha triple Eliminatoria Qatar 2022 y, tras el partido, Paolo Guerrero, delantero y capitán de la 'blanquirroja', dio sus impresiones sobre el juego y el resultado obtenido.

"Creo que hicimos un partido redondo, pero faltó culminar. Si no acabamos la jugada con gol, no sirve. Tuvimos chances y hay que ser más contundentes en la definición", sostuvo Paolo Guerrero en diálogo con Movistar Deportes.

Asimismo, el 'Depredador' se refirió a la jugada de que culminó con gol en contra: "Estábamos con la pelota, pero la perdimos y tuvimos ese desliz de no controlar el balón, luego patearon y gol. Teníamos que ganar y lo sabíamos, pero todavía falta".

Sobre el resto de partidos ante Venezuela y Brasil, Guerrero precisó: "Hemos demostrado que fuera de casa somos fuertes. Venezuela va a ser duro". En tanto a su nivel personal, agregó: "Me sentí bien, es mi primer partido desde que volví. Quiero tener más confianza porque a veces me siento presionado, pero me voy a sentir más cómodo. Quiero volver al buen nivel".

Calendario de Perú ante Venezuela y Brasil:

La 'blanquirroja' se medirá ante la 'vinotinto' este domingo 5 de setiembre a partir de las 8:00 pm (hora peruana) en el Estadio Nacional y luego tendrá que visitar a Brasil el jueves 9 de setiembre a partir de las 7:30 pm (hora peruana).

