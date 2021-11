Selección Peruana jugará en noviembre ante Venezuela. | Fuente: EFE

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) dio a conocer este lunes el nuevo horario del compromiso entre la Selección Peruana y su similar de Venezuela a jugarse el 16 de noviembre por la jornada 14 de las Eliminatorias Qatar 2022.

Ahora el choque entre Perú y Venezuela se adelantará dos horas y se jugará a las 4 de la tarde (hora peruana) por una disposición de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

"Cambio de horario. El duelo entre la Selección Peruana y la vinotinto en Caracas se disputará a las 4 de la tarde (hora peruana). Unidos Somos más Fuertes. Arriba Perú", señaló la FPF a través de sus redes sociales.

Ambas selecciones se enfrentaron por las Eliminatorias el 5 de setiembre pasado en el Estadio Nacional de Lima. Christian Cueva anotó el único gol del partido.

Luego de la derrota ante Argentina en Buenos Aires, la bicolor se mantiene con 11 puntos en el noveno puesto de las Eliminatorias.

Gareca sobre las Eliminatorias

"Lapadula está teniendo continuidad, Valera ha tenido continuidad. Cargarnos de muchachos que no tengan tanta continuidad... porque aún entrando Jefferson tiene más continuidad que Ormeño en su equipo. No significa que no lo tengamos en cuenta. Significa que lo hemos resuelto para este partido con Bolivia. Lo que deseamos es que Santiago pueda empezar a jugar, que sea más tomado en cuenta en su equipo", señaló Gareca sobre los delanteros que convocó para los duelos ante Bolivia y Venezuela.





