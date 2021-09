Paolo Guerrero respondió ante la opción de ser suplente frente a Venezuela | Fuente: EFE | Fotógrafo: Daniel Apuy POOL

La Selección Peruana enfrentará este domingo a Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022 y en su cuarto partido jugando en casa, buscará su primer triunfo en esta condición tras dos derrotas y el reciente empate con Uruguay.

Paolo Guerrero volvió a la convocatoria de la ‘bicolor’ y comandó el ataque ante los ‘charrúas’, pero para el juego contra Venezuela regresa Gianluca Lapadula, quien fue la carta de gol de Ricardo Gareca en la Copa América.

Ante la posibilidad que la Selección Peruana juegue con un solo punta y Paolo Guerrero, goleador histórico, sea suplente para dejar el puesto a Gianluca Lapadula, el Depredador’ remarcó que acepta las decisiones de Ricardo Gareca.

“Muy tranquilo. Todos somos hinchas de la Selección, todos queremos lo mejor para la Selección. Quien está al mando es el profe’ Gareca, él es el que decide y eso se respeta. Cada uno de los jugadores aportan su grano de arena. Si no me toca estar, si me toca estar será para bien, todos debemos ayudar en esto, incluso ustedes también, la gente también que juega un rol importante en el estadio”, dijo el capitán de Perú en entrevista con ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP Noticias.

Paolo Guerrero y la vuelta del público

Contra Uruguay la Selección Peruana volvió a tener el apoyo de sus hinchas en las gradas del Estadio Nacional, algo que se repetirá frente a Venezuela. Para Paolo Guerrero, el calor del público es un factor necesario para la ‘bicolor’.

“Después de mucho tiempo que sentíamos ese calor que faltaba. Igual ver poca gente nos afecta, me hubiese encantado que el estadio esté lleno, porque eso nos da motivación, fuerzas y las vibras que nos aportan no tiene precio y eso es lo que nos está faltando”, señaló.

Paolo Guerrero tiene 3 partidos con Perú en las Eliminatorias Qatar 2022 | Fuente: Selección Peruana





