Entra en curso un nuevo capítulo de las Eliminatorias Qatar 2022 con la decimocuarta jornada, la última del año, donde podría allanarse el camino para las selecciones que pugnan por los boletos para el próximo mundial.

La Selección Peruana (7° con 14) tendrá que medir fuerzas con una Venezuela que marcha en el último puesto de la tabla. A solo dos unidades de los puestos de clasificación directa, la expectativa de los dirigidos por Ricardo Gareca está en buscar el triunfo que, en el mejor de los casos, les permitiría llegar al cuarto lugar a falta de las cuatro fechas finales del certamen.

No será un escenario sencillo, pues más allá del panorama actual de la Vinotinto, Perú no derrota a Venezuela en su territorio desde 1998. Tras ello acumula cuatro caídas y un empate en Eliminatorias. De no romperse la tendencia, en el peor de los casos, la bicolor culminaría la jornada en el penúltimo lugar.

Fecha 14 de las Eliminatorias Qatar 2022:

Bolivia vs Uruguay

Hora: 3:00 p.m.

Estadio: Hernando Siles de La Paz

Venezuela vs Perú

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Olímpico de la UCV de Caracas

Colombia vs Paraguay

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Barranquilla

Argentina vs Brasil

Hora: 6:30 p.m.

Estadio: San Juan del Bicentenario

Chile vs Ecuador

Hora: 7:15 p.m.

Estadio: San Carlos de Apoquindo

¿Qué resultados le conviene a Perú en la fecha 14 de Eliminatorias?

La jornada arranca en La Paz con una Bolivia (9° con 12) que recibe al golpeado Uruguay (6° con 16). Si ‘La Verde’ gana como local, ejercerá una presión a Perú ya que estaría superándolo por un punto en la tabla. Actualmente los ‘charrúas’ son rivales directos en el objetivo mundialista, por lo que el triunfo de ellos significará que, al menos, siga teniendo una diferencia de dos sobre la bicolor.

En este caso, el empate evitaría que Bolivia pueda pasar a Perú y que el puntaje en Uruguay pueda ser igualado en caso de derrotar en Caracas a la Vinotinto.

El otro partido a seguir es el Colombia (5° con 16) frente a Paraguay (8° con 12) en Barranquilla. Para que la Selección Peruana se vea favorecida por este duelo, los ‘cafeteros’ no tendrían que ganar, pues de conseguirlo no se les podría darle la caza muy a pesar de un triunfo.

Argentina y Brasil pelean por ser el mejor, por lo que el foco pasa al duelo de cierre, entre Chile (4° con 16) y Ecuador (3° con 20) en Santiago. Otros dos rivales directos para la ‘bicolor’. Si bien el triunfo norteño favorece a frenar a Chile, reduciría las opciones de cupos prácticamente al cuarto y quinto puesto (repechaje).

La victoria de ‘La Roja’ tampoco es el mejor escenario, pues, aunque Perú gane, no le sería suficiente para culminar la jornada entre los cuatro primeros. Así, el empate se ofrece como el resultado más acorde. El puntaje chileno podría ser alcanzado y la diferencia con ‘La Tri’ sería cuatro unidades, un rival contra el que se tiene que jugar en Lima.

Todas estas posibilidades están sujetas a una victoria de la Selección Peruana en el Olímpico UCV de Caracas. Hace 23 años no se le gana a Venezuela de visita por Eliminatorias, por lo que romper la estadística es una necesidad imperiosa.

Tabla de posiciones en las Eliminatorias Qatar 2022:





