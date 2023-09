¿Está de acuerdo?: Claudio Pizarro opinó sobre la posible convocatoria de Oliver Sonne

Oliver Sonne obtuvo su DNI peruano y con ello quedó habilitado para ser convocado a la Selección Peruana. Ahora, la decisión queda en manos del seleccionador Juan Reynoso, que el lunes anunciará la lista de convocados para las fechas 3 y 4 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Distintas personalidades del fútbol peruano opinaron sobre Sonne, que nació en Dinamarca hace 22 años, y cuya abuela es peruana. En las últimas horas, Claudio Pizarro se pronunció sobre el jugador del Silkeborg.

"He escuchado y leído en la prensa sobre él y que tiene la posibilidad de jugar ahora en Perú. No lo he seguido mucho, creo que voy a tener que verlo un poco más, pero creo que cualquier adición o jugador que pueda aportar en la selección va a ser importante”, manifestó el 'Bombardero de Los Andes' a diversos medios en una conferencia de prensa.

Desde Alemania, Pizarro espera que Sonne aporte en el funcionamiento de la Selección Peruana. "Si tenemos jugadores que puedan llegar a participar, competir y aportar, siempre son importantes. Ahora vamos a ver qué tal le va, obviamente hay que desearle lo mejor y que él también tenga los mejores deseos con la selección porque es lo que todos los hinchas queremos”, agregó.

Pizarro sobre las nuevas generaciones

"Mi preocupación es que no se veía nada especial en los chicos jóvenes que estaban saliendo y ahora cuesta tanto que se está buscando afuera. Es importante hacer un trabajo con más dedicación y darle más importancia al trabajo de menores en el fútbol peruano, es el futuro; los jugadores que están no se quedarán por siempre", expresó el excapitán de la Selección Peruana.

Oliver Sonne está cotizado en 800 mil euros, según el portal Transfermarkt | Fuente: Twitter

¿Cuándo volverá a jugar Perú?

La vuelta de Perú en las Eliminatorias será de visitante ante Chile. La cita está pactada para el jueves 12 de octubre, a partir de las 8:00 p. m. (hora peruana), en el estadio Monumental David Arellano, en Santiago.

El último enfrentamiento entre ambos países se dio en Lima durante el 2021 por el proceso clasificatorio a Qatar 2022 y donde Perú se impuso 2-0 con los goles de Sergio Peña y Christian Cueva.

Cinco días después, el martes 17 de octubre, la bicolor medirá fuerzas ante el campeón del mundo Argentina, quien sigue contando con Lionel Messi. Dicho compromiso será el segundo de los dirigidos por Reynoso en condición de local.

